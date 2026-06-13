به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی و هنری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان و با توجه به اهمیت حوزه نشر، کتاب، ترجمه و تعامل میان ناشران و مؤلفان دو کشور، حسن صفرخانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، ضمن حضور در دفتر مرکزی انتشارات آکادمی‌نشر (Akademnashr) در تاشکند، با سنجر نظر، مدیر این مجموعه فرهنگی و انتشاراتی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سنجر نظر، مدیر انتشارات آکادمی‌نشر در سخنانی، این دیدار را گامی مؤثر در مسیر گسترش تعاملات فرهنگی و نشر میان دو کشور دانست و به تاریخچه تأسیس انتشارات آکادمی‌نشر پرداخت.

وی بیان کرد: با توجه به احساس نیاز به تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و توسعه صنعت نشر در ازبکستان، انتشارات آکادمی‌نشر را در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد و در سال ۲۰۰۹ موفق به اخذ مجوز رسمی فعالیت از دولت جمهوری ازبکستان گردید.

مدیر انتشارات آکادمی‌نشر با تشریح حوزه‌های فعالیت این انتشارات، به انتشار کتاب‌های علوم دینی، ادبیات، علوم انسانی، آثار آموزشی و کتاب‌های درسی اشاره کرد و افزود: آکادمی‌نشر طی سال‌های فعالیت خود، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های نشر، راه‌اندازی چاپ خانه، گسترش همکاری با نویسندگان و مترجمان و نیز ارتقای کیفیت تولیدات فرهنگی داشته است.

سنجر نظر همچنین، بیان کرد: از زمان تأسیس این مجموعه تاکنون، بیش از یک میلیون و دویست هزار نسخه کتاب در موضوعات مختلف توسط آکادمی‌نشر چاپ و منتشر شده است.

مدیر انتشارات آکادمی‌نشر به جایگاه صنعت نشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با ارزشمند توصیف کردن ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه کتاب و نشر، گفت: ناشران و فعالان فرهنگی ازبکستان علاقه‌مندند ارتباطات گسترده‌تر و مؤثرتری با همتایان ایرانی خود برقرار کنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از ایستادگی ملت، دولت و نیروهای مسلح ایران تقدیر کرد و افزود: تحولات اخیر موجب افزایش توجه افکار عمومی ازبکستان به ایران شده و این شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر مردم، نخبگان و جامعه فرهنگی ازبکستان با ایران، فرهنگ ایرانی و آثار اندیشمندان و نویسندگان ایرانی فراهم آورد.

تأکید بر ضرورت آشنایی بیشتر نویسندگان، مترجمان و فعالان حوزه نشر ایران و ازبکستان

در ادامه این دیدار، صفرخانی، رایزن فرهنگی کشورمان به پیشینه درخشان کتاب و نشر در ایران اشاره کرد و گفت: در گستره تمدنی مشترک ایران و ماوراءالنهر، کتابت، استنساخ و نسخه‌نویسی قرن‌ها پیش از ظهور صنعت چاپ از جایگاه والایی برخوردار بوده است و آثار بسیاری از دانشمندان و ادیبان برجسته ایرانی در همان دوران در مناطق مختلف جهان از جمله شرق آسیا تکثیر و منتشر می‌شد.

وی با اشاره به تحولات صنعت چاپ و نشر در ایران معاصر، این حوزه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی کشور دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان انقلابی فرهنگی و مبتنی بر اندیشه، توجه ویژه‌ای به توسعه نشر، تولید کتاب و گسترش دانش صورت گرفته است. برگزاری ۳۷ دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، که از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی منطقه و جهان اسلام به شمار می‌رود و نیز راه‌اندازی نمایشگاه مجازی کتاب از جمله نشانه‌های اهتمام جمهوری اسلامی ایران به حوزه کتاب و نشر است.

صفرخانی در ادامه بر ضرورت آشنایی بیشتر نخبگان، نویسندگان، مترجمان و فعالان حوزه نشر دو کشور تأکید کرد و ترجمه آثار ارزشمند ایرانی به زبان ازبکی و همچنین ترجمه آثار فاخر ادبی، تاریخی و فرهنگی ازبکستان به زبان فارسی را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک دانست.

وی به ظرفیت‌های حمایتی موجود برای ترجمه و انتشار آثار منتخب اشاره داشت و توسعه همکاری‌ها در قالب طرح‌های ترجمه، تبادل آثار، معرفی نویسندگان و ناشران و مشارکت در نمایشگاه‌های کتاب را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری برشمرد.

رایزن فرهنگی کشورمان همچنین، حوزه کودک و نوجوان را از عرصه‌های مهم همکاری فرهنگی میان دو کشور دانست و بر اهمیت تولید، ترجمه و انتشار کتاب‌های مناسب برای رشد استعدادها، خلاقیت و هویت فرهنگی نسل جوان تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی میان ناشران، نویسندگان، مترجمان و فعالان صنعت نشر، تبادل هیئت‌های فرهنگی، حضور متقابل در نمایشگاه‌های کتاب و طراحی برنامه‌های مشترک در حوزه نشر و ترجمه تأکید کرده و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و انتشاراتی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان اعلام کردند.

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