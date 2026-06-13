رویداد نقشی بر میناب در موزه هنرهای معاصر برگزار میشود
مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران، رویداد فرهنگی-هنری «نقشی بر میناب» را روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، رویداد فرهنگی-هنری «نقشی بر میناب» که با هدف معرفی هویت فرهنگی جنوب ایران و به یاد شهدای دانشآموز و معلمان میناب طراحی شده، از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در موزه هنرهای معاصر تهران (خیابان کارگر شمالی) برگزار خواهد شد.
برنامههای این رویداد شامل سه بخش تخصصی است: «جهلهنگاری» (اجرای عملی نقاشی بر کوزههای سفالی میناب) از ساعت ۱۵ تا ۱۸، «در میان آوار» (اجرای کوارتت بادی با آهنگسازی میلاد آقایی) ساعت ۱۶:۳۰، و «جستجوی حقیقت در خاک جنوب» (اجرای پرفورمنس هنرمندان هرمزگان) ساعت ۱۶:۳۰.
ورود برای عموم آزاد است.