پیشتازی آثار دینی در جذب مخاطب نوجوان

به گزارش ایلنا، احمدشایانفر، مدیرعامل مرکز نشر هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران کشور امروز شنبه ۲۳ خردادماه در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح فرآیند پژوهشی تولید این آثار که منجر به چاپ سی‌ام آن‌ها در کمتر از یک سال شده است، از تغییر رویکرد سنتی به تولیدات مسئله‌محور و تعاملی به عنوان راز این موفقیت سخن گفت.

وی افزود: این موفقیت در حالی که بیش از۲۲۰۰ ناشر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور داشتند، آثار مرکز نشر هاجر با محوریت تربیت دینی، موفق به تصاحب سکوهای اول و دوم پرمخاطب‌ترین‌های بخش کودک و نوجوان شدند. این موفقیت که ثمره فعالیت‌های علمی کارگروه‌های تخصصی «هوکا» و بازطراحی مفاهیم فقهی برای نسل جدید است، نشان‌دهنده نیاز جدی خانواده‌ها به منابعی با ادبیات صمیمی، گرافیک جذاب و پاسخ‌های صریح برای نوجوانان می‌باشد.

شایانفر بیان کرد: دو کتاب «احکام دختران» و «احکام پسران» موفق شد با اثرگذاری کاربردی، رکوردی تحسین‌برانگیز را ثبت کند. این دو کتاب نه‌تنها در لیست ۱۰ کتاب برتر کل نمایشگاه قرار گرفتند، بلکه رتبه‌های اول و دوم پرمخاطب‌ترین کتاب‌های بخش کودک و نوجوان کشور را به دست آوردند.

وی اظهارکرد: واقعیت این است که وقتی کتاب‌های احکام ما در میان هزاران اثر متنوع، بر سکوی اول و دوم پرمخاطب‌ترین‌های بخش تخصصی می‌ایستند، یعنی خانواده‌های ایرانی به دنبال محتوای دینیِ باکیفیت هستند. نکته حائز اهمیت اینجاست که این دو اثر تنها در عرض یک‌سال به چاپ سی‌ام رسیده‌اند. این اتفاق هرگز تصادفی نیست؛ بلکه ثمره فعالیت‌های علمی و پژوهشی واحد تخصصی کودک و نوجوان ما یعنی «هوکا» است.

مدیرعامل نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران کشور با بیان اینکه برای تولید این کتاب‌ها فرآیند پژوهشی خاصی طی شده است، افزود: ما در مرکز نشر هاجر نگاه سنتی به تولید کتاب را کنار گذاشته و کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده‌ایم که وظیفه آن‌ها تحقیق و بررسی دقیق روی موضوعات و نیازهای واقعی نسل جدید است. در مورد این دو اثر هم دقیقاً همین اتفاق افتاد؛ کارگروه‌ها، ماه‌ها زمان صرف کردند تا چالش‌های نوجوانان را شناسایی کنند و سپس محتوا را بر اساس استانداردهای ذهنی آن‌ها بازطراحی کردند. رسیدن به چاپ سی‌ام در یک‌سال، خروجی همین نگاه علمی و پژوهش‌محور است.

وی به کتاب «احکام دختران» که رتبه اول مخاطب را داشت، اشاره کرد و گفت: این کتاب به طور ویژه برای دختران ۸ تا ۱۳ سال طراحی شده است. کارگروه پژوهشی مرکز با درک ظرافت‌های این سن، محتوا را از حالت خشک خارج کرد و کل کتاب را در قالب داستان صمیمی و لطیف پی‌ریزی نمود. استفاده از تصاویر جذاب و هنری در کنار بخش‌های پرسش و پاسخ تعاملی، باعث شده تا دخترخانم‌ها به این کتاب به عنوان یک دوست صمیمی نگاه کنند که به زبان خودشان با آن‌ها حرف می‌زند.

شایانفر همچنین به معرفی ویژگی ممتاز کتاب «احکام پسران» که حائز رتبه دوم پرمخاطب‌ترین‌ها شد، پرداخت و افزود: مخاطب این کتاب، نوجوانان ۱۳ سال به بالا هستند که در آستانه استقلال فکری قرار دارند. لذا در این اثر، اولویت مرکز نشر، روانیِ متن و دوری از پیچیدگی‌های مرسوم فقهی بود. نوجوان پسر به دنبال پاسخ‌های صریح و قانع‌کننده است. ما با استفاده از گرافیک و تصاویر جذاب و متناسب با دنیای نوجوانان، محیطی را فراهم کردیم که خواندن احکام برای آن‌ها جذاب باشد و احساس کنند دین، برنامه‌ای برای زندگیِ پرنشاط آن‌هاست.

مدیرعامل مرکز نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ادامه داد: حضور پرشور خانواده‌ها و انتخاب این آثار به عنوان صدرنشین‌های جدول مخاطبان، نشان‌دهنده هوشمندی والدین است. آن‌ها به دنبال منابعی هستند که کار آن‌ها را در تربیت دینی فرزندانشان راحت کند. نشر هاجر ثابت کرد، اگر «خانواده‌محوری» با «پژوهش علمی» گره بخورد، سخت‌ترین مفاهیم دینی هم برای نسل جدید شیرین و پرمخاطب خواهد شد.

شایانفر در انتهای گفت وگوی خود تصریح کرد: ایستادن بر قله پرمخاطب‌ترین‌های کشور، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است. ما در مرکز نشر هاجر متعهد می‌شویم که با قدرت بیشتر و بر اساس تحقیق و بررسی‌های دقیق‌تر در کارگروه‌هایمان، تولید آثار خلاقانه و متناسب با ذائقه نسل جدید را ادامه دهیم.

گفتنی است، علاقه‌مندان جهت تهیه این آثار می‌توانند به سایت مرکز به نشانی https://hajarpub.ir مراجعه و یا با مرکز نشر هاجر در پیام رسان @hajarpub_ir و شماره تلفن: ۲۵۳۱۰۱۵ تماس گیرند.

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