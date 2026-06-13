نمایش «نور بر نیزه» به مناسبت محرم روی صحنه میرود
نمایش «نور بر نیزه» نوشته آرزو خلیلی با کارگردانی مجتبی ترکمان از ۲۶ خرداد ساعت ۱۹ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، این نمایش که ویژه ایام سوگواری ماه محرم تولید شده داستان سه زوج را نمایش میدهد که در مسیر سفر خود به کربلا میرسند.
نمایش نور بر نیزه از ۲۶ خرداد تا ۵ تیر، حتی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه خواهد رفت.
نور بر نیزه کاری از گروه تندیس است که با تهیهکنندگی فاطمه عبدالرحیمی آماده شده و در آن هنرمندانی همچون مهران مولایی، آرزو خلیلی، حسین ملکی، داود اصغرنژاد، هانیه رحیمی، مبینا طلوعی، مجتبی ترکمان به ایفای نقش میپردازند.
دستیاران کارگردان در این پروژه علی صابری و تینا صابری هستند.
سحر اسکندری به عنوان برنامه ریز، رضا حسین نژاد به عنوان مدیر تولید، غزاله سادات حسینی و شیوا کوشکانی به عنوان منشی صحنه، مهرداد سوری و مهدیار حسین جانی به عنوان مدیر صحنه و علیرضا زمانی به عنوان دستیار صحنه این گروه را همراهی میکنند.
طراحی حرکت را در این نمایش آرمین حسن زاده بر عهده دارد و هنرمندان گروه حرکت نیز آرمین حسن زاده، آرین شریفیان، سوگند میری، تینا صابری هستند.
طراحی گریم را سهیلا جوادی، اجرای گریم را محمدجواد معلمی و فاطمه قورچی بیگی، طراحی پوستر و بروشور و طراحی صحنه را فاطمه عبدالرحیمی، طراحی نور را میثم کحالی، طراحی لباس را محیا سعدآباد و شقایق بابایی بر عهده دارند.
دیگر همکاران این پروژه نمایشی، اتاق فرمان سحر اسکندری، ساخت تیزر مهرداد حسین زاده، مدیر اجرایی آرش نوری، عکاسان فاطمه مجدنیا، وحید دهرویه، پیام احمدی کاشانی و محمد چیذری، روابط عمومی فاطمه مجدنیا هستند.