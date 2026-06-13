یک مجسمهساز درگذشت
مرتضی نعمتالهی، پیشکسوت مجسمهسازی اصفهانی روز جمعه ۲۲ خرداماه چشم از جهان فرو بست.
به گزارش ایلنا، مرتضی نعمتالهی شرکت در چندین بیینال و نمایشگاههای انفرادی و گروهی در تهران، پاریس و اصفهان را در کارنامه حرفهای خود داشت، همچنین چندین اثر فضای شهری در اصفهان، تهران و کرج حاصل کار نعمتاللهی هستند. عضویت در هیات انتخاب دومین دوسالانه مجسمههای شهری نیز از دیگر فعالیتهای این هنرمند محسوب میشوند.
مجسمههای شاخصی از او همچون مجسمه شیخ بهایی، فردوسی و علی اکبر اصفهانی در اصفهان در مکانهای مختلف در معرض تماشا قرار گرفته است.
مجسمه «طیران» که تداعی کننده حس پرواز است و به گفته این هنرمند فقید حالت شعله شمع را دارد، از معروفترین آثار مرتضی نعمتالهی است، اولین مجسمه آبسترهای بود که سال ۱۳۷۲ در اصفهان و ایران در فضای عمومی قرار داده شد و نویددهنده حرکت هنر شهری و فیگوراتیو به سمت آبستره بود.