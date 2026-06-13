خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مجسمه‌ساز درگذشت

یک مجسمه‌ساز درگذشت
کد خبر : 1798047
لینک کوتاه کپی شد.

مرتضی نعمت‌الهی، پیشکسوت مجسمه‌سازی اصفهانی روز جمعه ۲۲ خرداماه چشم از جهان فرو بست.

به گزارش ایلنا، مرتضی نعمت‌الهی شرکت در چندین بی‌ینال و نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در تهران، پاریس و اصفهان را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت، همچنین چندین اثر فضای شهری در اصفهان، تهران و کرج حاصل کار نعمت‌اللهی هستند. عضویت در هیات انتخاب دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری نیز از دیگر فعالیت‌های این هنرمند محسوب می‌شوند. 

مجسمه‌های شاخصی از او همچون مجسمه شیخ بهایی، فردوسی و علی اکبر اصفهانی در اصفهان در مکان‌های مختلف در معرض تماشا قرار گرفته است. 

مجسمه «طیران» که تداعی کننده حس پرواز است و به گفته این هنرمند فقید حالت شعله شمع را دارد، از معروف‌ترین آثار مرتضی نعمت‌الهی است، اولین مجسمه آبستره‌ای بود که سال ۱۳۷۲ در اصفهان و ایران در فضای عمومی قرار داده شد و نویددهنده حرکت هنر شهری و فیگوراتیو به سمت آبستره بود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی