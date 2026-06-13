فصل جدید حسینیه معلی از شبکه سه
«حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خردادماه، همزمان با شب نخست ماه محرم، روی آنتن شبکه سه سیما میرود و در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه مخاطبان خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، در این فصل، جمعی از ذاکران اهلبیت (ع) از جمله حاج سید مجید بنیفاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سیدرضا نریمانی، حجتالاسلام سیدحسین آقامیری و کربلایی امیر برومند در میز ذاکران حضور خواهند داشت و به مرثیهخوانی و بیان معارف حسینی میپردازند.
همچنین اجرای این برنامه مانند دورههای گذشته بر عهده نجمالدین شریعتی است.
برنامه «حسینیه معلی» از دوشنبه ۲۵ خردادماه همزمان با شب اول ماه محرم روی آنتن شبکه سه میرود.