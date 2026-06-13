کشف شواهد تازه از پیشینه صنعتی ماسوله/ پرونده ثبت جهانی تقویت شد/ ۹۸ هزار گردشگر خارجی در سال گذشته وارد استان شدند

یوسف سلمانخواه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سال گذشته این اداره کل، اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات برای ما تکمیل پرونده ثبت جهانی ماسوله بود. با تیم کارشناسی، ابهامات و سؤالات مطرح‌شده از سوی ایکوموس مورد بررسی قرار گرفت و تلاش کردیم با ارائه مستندات علمی، به مصادیق مشخصی درباره روایت رمه‌داری و فعالیت‌های صنعتی در ماسوله دست پیدا کنیم.

وی افزود: در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی که در کهنه ماسوله انجام شد، با همکاری دانشگاه تهران و حضور باستان‌شناسانی از کشور چین، از تکنیک ژئوفیزیک استفاده کردیم و موفق به شناسایی کوره‌های اسفنجی شدیم. این یافته‌ها روایت صنعتی بودن ماسوله در کنار سایر کارکردهای تاریخی آن را تأیید می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: پرونده ثبت جهانی ماسوله دی‌ماه سال گذشته در دبیرخانه یونسکو اعلام وصول شد و امیدواریم با تکمیل مستندات و رفع ابهامات، این پرونده به سرانجام برسد.

تلاش برای مرمت بازار تاریخی رشت و ثبت جهانی گیسوم

سلمانخواه یکی دیگر از اتفاقات مهم سال گذشته را آتش‌سوزی در بازار تاریخی رشت عنوان کرد و گفت: برای مدیریت شرایط پس از حادثه، شورای راهبردی ویژه‌ای تشکیل شد که نقش مهمی در تعیین شیوه مرمت، احیا و ساماندهی بازار ایفا کرد.

وی افزود: با حمایت وزیر میراث فرهنگی و قائم‌مقام وزیر، اعتبارات اجرایی لازم برای پیشبرد اقدامات مربوط به بازار تاریخی رشت تأمین شد تا روند احیا و بازسازی این مجموعه با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گردشگری گفت: روستای گیسوم را در میان ۱۰۰ روستای منتخب کشور برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان معرفی کردیم و چند روز قبل این پرونده به سازمان جهانی گردشگری اعلام وصول شد.

او از تقویت جایگاه فرودگاه سردار جنگل رشت در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته یکی از اقدامات مهم، فعال‌سازی فرودگاه سردار جنگل گیلان به عنوان فرودگاه منطقه‌ای بود. بخش قابل توجهی از گردشگران عراقی از طریق این فرودگاه وارد کشور شده و سپس به استان‌های همجوار هدایت می‌شدند.

ثبت ۹۸ هزار گردشگر خارجی در گیلان

سلمانخواه با ارائه آماری از وضعیت گردشگری خارجی در استان گیلان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۸ هزار گردشگر خارجی وارد استان شدند. همچنین پس از پایان جنگ ۱۲ روزه اخیر، ۵۸ هزار گردشگر خارجی وارد گیلان شدند و حدود ۴۰ هزار اقامت شب گردشگران خارجی در استان به ثبت رسید.

وی افزود: در نشست استانداران استان‌های ساحلی، برنامه‌ای برای برگزاری رودشوهای گردشگری ساحلی مطرح شد که به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد، اما اکنون در دوره پساجنگ، ورود گردشگران خارجی بار دیگر آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان تصریح کرد: پروازهایی از عراق، از جمله بغداد و نجف، برقرار شده و روز گذشته نیز گردشگرانی از استانبول وارد گیلان شدند. تلاش ما این است که با طراحی بسته‌های گردشگری مناسب، از مبدأ تا مقصد، خدمات مطلوبی به گردشگران ارائه کنیم و توزیع سفر در سطح استان به شکل مناسبی انجام شود.

نمایش توانمندی‌های صنایع دستی گیلان

سلمانخواه در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های انجام شده در حوزه صنایع دستی اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته صنایع دستی و روز جهانی صنایع دستی، بیش از ۵۴۰ غرفه صنایع دستی در سطح استان برپا شد و آثار مربوط به ۹ شهر و روستای ملی صنایع دستی گیلان در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی افزود: بسیاری از این آثار دارای مهر اصالت و ثبت ملی هستند. چادرشب‌بافی قاسم‌آباد، سفال جیرده، رشتی‌دوزی رشت، مرواربافی آستانه، بامبوبافی لیالستان، گلیم‌بافی عنبران‌محله آستارا و چوب‌تراشی شالما از جمله هنرهایی بودند که در این رویدادها معرفی شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به برگزاری جشنواره «سنت‌ها» در کاروانسرای لات گفت: این جشنواره با تلفیقی از هنرهای سنتی و آثار هنرمندان صنایع دستی، همزمان با روز ملی بوم‌گردی و هفته میراث فرهنگی برگزار شد. همچنین در کاروانسرای کلاه‌فرنگی، ورکشاپ‌های تخصصی روستاها برگزار شد تا مردم از نزدیک با ظرفیت‌های صنایع دستی استان آشنا شوند.

به گفته سلمانخواه، مجموعه این اقدامات با هدف حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و تقویت اقتصاد صنایع دستی در استان گیلان دنبال شده و مورد تقدیر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز قرار گرفته است.

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