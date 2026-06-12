معرفی برنامههای گسترده ایران در مسیرهای نوین گردشگری در مجمع مسکو/ ملت ایران نشان داد که آتش و بمب در برابر تاریخ و تمدن حقیر است و ناتوان
حجتالله ایوبی در سخنانی در نشست تخصصی راهبردی ششمین مجمع گردشگری بینالمللی روسیه به معرفی مسیرهای نوین گردشگری ایران پرداخت و با اشاره به تجاوز نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از ناتوانی «آتش و بمب در مقابل تمدن» سخن گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی،حجتالله ایوبی عصر پنجشنبه در سخنانی در این نشست که با حضور معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه و برخی دیگر از مقامات و صاحبنظران از سایر کشورها از جمله چین، بلاروس، نیکاراگوئه، میانمار و قرقیزستان در مجموعه فرهنگی نمایشگاهی ودنخا مسکو برگزار شد، گفت: امروز بیش از یک میلیارد نفر در جهان سفر میکنند. بیش از یک میلیارد انسان کنجکاو که میخواهند جهان را بهتر بشناسند؛ انسانهایی که دیگر تنها در جستوجوی آفتاب، دریا و تفریح نیستند، بلکه به دنبال تجربههای فرهنگی، تاریخی، معنوی و انسانی نیز هستند.
وی در این نشست که با عنوان «گردشگری ملی؛ ظرفیت راهبردی برای همکاری بینالمللی» برگزار شد، خاطرنشان کرد: مسافر امروز میخواهد ریشهها را بشناسد، فرهنگها را لمس کند و با روایتهای واقعی ملتها آشنا شود.
رئیس هیأت ایرانی در ششمین مجمع بینالمللی گردشگری روسیه گفت: ما باور داریم گسترش گردشگری، شناخت متقابل ملتها را افزایش میدهد، سوءتفاهمها را کاهش میدهد و راه را برای صلحی پایدارتر هموار میکند.
وی ادامه داد: بر همین باور، پروژه ملی جدید خود را با عنوان «ایران؛ آغاز هر داستان» آغاز کردهایم، زیرا معتقدیم هر جا سخن از تمدن، فرهنگ، هنر، دانش، معنویت و گفتوگوی ملتهاست، ردپایی از ایران و تمدن چند هزار ساله آن دیده میشود.
معرفی برنامههای گسترده ایران در مسیرهای نوین گردشگری
رئیس مرکز امور بینالمللی و دیپلماسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران برنامهای گسترده برای معرفی مسیرهای نوین گردشگری فرهنگی و تمدنی طراحی کرده است.
وی افزود: مسیرهایی همچون «راه خورشید» برای جستوجوی معنویت و سر سلسه های عرفان، «راه آواها و نغمهها» برای آشنایی با رد پای کهن ترین تجربه های موسیقایی بشر و میراث شنیداری ایران و «راه کتابت و خوشنویسی» برای روایت داستان ریشه های کهن هنر خط و هنرهای وابسته به کتاب، امروز پیشروی علاقهمندان به سفر و گردشگری است.
ایوبی اظهار داشت: «راه ادب و عرفان» در سرزمین حافظ، سعدی، فردوسی، خیام و مولانا، و «راه نیایش» برای بازخوانی کهن ترین نیایشگاههای بشریت نیز از دیگر جاذبههای گردشگری ایران است که بازدیدکنندگان را با کهنترین جلوههای معنویت و نیایش در تاریخ بشر آشنا میکند.
به گفته وی، مسیرهای گردشگری دیگری نیز در حوزه پزشکی، دانش تسخیر آب و باد و خاک و مانند آن در ایران طراحی شده و آماده جذب گردشگران است.
ملت ایران نشان داد که آتش و بمب در برابر تاریخ تمدن حقیر است و ناتوان
رئیس هیأت جمهوری اسلامی ایران در ششمین مجمع گردشگری بینالمللی روسیه در ادامه با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان تصریح کرد: مردم ایران در ماههای اخیر یکی از دشوارترین آزمونهای تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشتند. مردمی که در برابر جنگی ناخواسته و تحمیلی، بین بزرگترین قدرت نظامی جهان ایالات متحده آمریکا و فرزند نامشروعش، رژیم صهیونیستی، ایستادند و سرافراز و پیروز از این آزمون بیرون آمدند.
وی خاطرنشان کرد: این جنگ یک حقیقت بزرگ را بار دیگر آشکار کرد؛ تاریخ، تمدن و فرهنگ نه خریدنی است، نه فروختنی. تمدن با پول خریده نمی شود و با آتش و بمب نابود نمی شود.
ایوبی ادامه داد: آنچه رخ داد صرفاً یک تقابل نظامی نبود؛ تقابل تمدن و بیتمدنی بود، تقابل تاریخ و بیتاریخی، تقابل فرهنگ و هنر با ویرانگری و نفرت. و مردم جهان باید با زودی پیروزی فرهنگ، هنر، تاریخ وتمدن را بر ترور و نفرت و غرور و جهل جشن بگیرند.
وی یادآور شد: امشب یک صد و سومین شب همایش بزرگ ملت ایران در خیابانها خواهد بود. حضوری که هم سوک است در رثای رهبر شهیدمان و صدها شهید از جمله ۱۶۸ کودک بی گناه در مدرسه شجره طیبه میناب و هم حماسه است. حماسه اقتدار یک ملت یک فرهنگ یک تمدن چندین هزار ساله.
رئیس هیأت ایرانی در ششمین مجمع گردشگری بینالمللی روسیه افزود: در روزهایی که برخی تهدید میکردند تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران را نابود خواهند کرد، ملت ایران نشان داد که آتش و بمب در برابر تاریخ تمدن حقیر است و ناتوان.
وی یادآور شد: ایران تنها میراث دار گذشته نیست؛ ایران امروز نیز در عرصه علم، فناوری، هنر، سینما، تئاتر و ادبیات حضوری اثرگذار دارد. این سرزمین مهد دانش است؛ جایی که کهن ترین دانشگاهها و مراکز علمی جهان را در خود دارد. مردمانی که پای در گذشته دارند و نگاهشان به فرداست. هزار سال هنر کتابت را پاس داشته اند و در هنرهای مدرنی چون سینما سخنانی بس شنیدنی آنهاست.
گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست
ایوبی اظهار داشت: امروز متأسفانه بسیاری از مردم جهان واقعیتها را آنگونه که هستند نمیبینند؛ بلکه آنگونه میبینند که رسانهها برای آنان روایت میکنند.
وی تصریح کرد: در جهانی زندگی میکنیم که گاه تصویر جای واقعیت را گرفته است. همچنانکه آنچه امروز ما در مسکو میبینیم، با تصویری که سالها برخی رسانههای غربی از روسیه ساختهاند، تفاوتهای فراوانی دارد. همانگونه که ایرانی که ما در آن زندگی میکنیم، با تصویری که امپراطوری رسانه ها در ذهن مخاطبان جهانی ساخته میشود، فاصلهای عمیق دارد. در جهانی هستیم که مدیاکراسی جای مریتوکراسی و غوغا سالاری جای دموکراسی را گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو، برای کشورهایی با تمدنهای کهن همچون ایران و روسیه، گردشگری صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه گردشگری راهی برای شناخت حقیقت است. پلی برای گفتوگوی فرهنگهاست.
ایوبی اظهار داشت: گردشگری ابزاری برای مقابله با «مدیاکراسی»؛ یعنی حاکمیت روایتهای رسانهای بر ذهن انسانهاست.
وی ادامه داد: هیچ رسانهای نمیتواند جای تجربه مستقیم را بگیرد. هیچ تصویری نمیتواند جای دیدار از یک سرزمین، گفتوگو با مردم آن و لمس فرهنگ زنده یک ملت را پر کند. تنها از طریق سفر و ارتباط مستقیم است که ملتها میتوانند یکدیگر را آنگونه که هستند بشناسند.
رئیس هیأت ایرانی در ششمین مجمع گردشگری بینالمللی روسیه خاطرنشان کرد: به همین دلیل، برای جمهوری اسلامی ایران، گردشگری یک ضرورت تمدنی است، نه صرفاً یک گزینه اقتصادی.
آسیب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به صنعت گردشگری ایران
وی یادآور شد: صنعت گردشگری ایران نیز از جنگ اخیر آسیبهای فراوانی دیده است. بسیاری از فعالان گردشگری، هتلها و شرکتهای گردشگری با خسارتهای جدی مواجه شدند. اما اراده ما برای بازسازی و توسعه این صنعت بیش از گذشته است.
مشکلات ساختاری در تبادلات گردشگری ایران و روسیه برداشته شود
رئیس مرکز امور بینالمللی و دیپلماسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه مردم روسیه مردمی فرهنگدوست، تاریخشناس و علاقهمند به هنر و معنویت هستند، گفت: ما باور داریم هرچه فرصت شناخت متقابل بیشتر فراهم شود، شهروندان روسیه بیش از پیش ایران را نه فقط به عنوان یک مقصد گردشگری، بلکه به عنوان یک تجربه تمدنی ارزشمند انتخاب خواهند کرد.
وی افزود: ایران با آثار متعدد ثبتشده در میراث جهانی یونسکو و صدها جاذبه تاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، همچنان ظرفیتهای فراوانی برای شناخته شدن دارد.
ایوبی تأکید کرد: ما انتظار داریم به سرعت مشکلات ساختاری تبادل گردشگر بین ایران و روسیه را از میان برداریم. راه با رفتن درست می شود. ما در ایجاد یک روزگار تازه بین ایران روسیه در عرصه گردشگری جدی هستیم و ارادهای قوی داریم.
دعوت از شرکتکنندگان در این نشست برای سفر به ایران با خواندن شعری از نظامی گنجوی پایان بخش این سخنان ایوبی بود.
به گزارش ایرنا، ششمین دوره مجمع گردشگری بینالمللی روز چهارشنبه در آیینی با قرائت پیام رئیسجمهور روسیه و با حضور نمایندگان مناطق مختلف این کشور و همچنین ۳۲ کشور خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران در مجموعه نمایشگاهی ودنخا مسکو آغاز به کار کرد.
دیدار و گفتوگو با معاون وزیر فرهنگ، معاون وزیر توسعه اقتصادی و رئیس کمیته گردشگری شهر مسکو از دیگر برنامههای مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بینالمللی و دیپلماسی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در این سفر است.
سیدعباس سجادی مدیرکل دیپلماسی مرکز امور بینالمللی و دیپلماسی این وزارتخانه، ایوبی را در این سفر همراهی میکند.
۶۱ نشست موضوعی و امضای ۶۷ توافقنامه و تفاهمنامه در حاشیه این رویداد پیشبینی شده است.