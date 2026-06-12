تهران و پکن در مسیر تدوین نقشهراه گردشگری؛
صالحیامیری: فصل جدید روابط ایران و چین باید در صنعت گردشگری متجلی شود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با معاون وزیر گردشگری چین، با تاکید بر ضرورت تدوین نقشهراه مشترک برای توسعه همکاریهای گردشگری، از آغاز فصل نوینی در روابط تهران و پکن پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور خبر داد و خواستار ارتقای مناسبات گردشگری به سطح روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حاشیه یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با گائو ژنگ، معاون وزیر گردشگری چین، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و تبادلات مردمی گفتوگو کرد.
ضرورت ارتقای روابط گردشگری به سطح مناسبات راهبردی تهران و پکن
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به روابط رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین اظهار کرد: در پی دیدار اخیر دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، با شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، فصل جدیدی از مناسبات میان دو کشور آغاز شده است؛ فصلی که ظرفیتهای گستردهای را برای تعمیق همکاریها در حوزههای مختلف فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ایران و چین در عرصههای سیاسی و اقتصادی از سطح مطلوبی از همکاری برخوردارند، افزود: اکنون زمان آن فرا رسیده است که روابط گردشگری دو کشور نیز متناسب با جایگاه راهبردی مناسبات تهران و پکن ارتقا یابد و به سطح همکاریهای سیاسی و اقتصادی نزدیک شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از مواضع و حمایتهای دولت چین در تحولات یک سال اخیر قدردانی کرد و گفت: نتایج نظرسنجیهای معتبر در ایران نشان میدهد نگاه و برداشت افکار عمومی ایران نسبت به چین در پی حمایتهای این کشور از جمهوری اسلامی ایران، روندی مثبت و رو به رشد یافته است.
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه اقدام مشترک برای توسعه مناسبات گردشگری اظهار کرد: همزمانی این روند با پنجاهوپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین، فرصت ارزشمندی برای تعریف پروژههای مشترک، افزایش تبادلات گردشگری و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت فراهم کرده است.
معاون وزیر گردشگری چین: مردم چین احترام عمیقی برای فرهنگ و تمدن ایران قائلاند
گائو ژنگ، معاون وزیر گردشگری چین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران گفت: همواره از گفتوگو و تبادل نظر با جناب آقای صالحیامیری خوشحال میشوم و معتقدم روابط دو کشور از پشتوانهای غنی از تاریخ، فرهنگ و تمدن برخوردار است.
وی با اشاره به پیشینه تمدنی ایران و چین افزود: دو ملت از کهنترین تمدنهای جهان هستند و ضروری است در کنار توسعه روابط دولتها، زمینههای نزدیکی هرچه بیشتر ملتهای دو کشور نیز فراهم شود.
معاون وزیر گردشگری چین با تاکید بر علاقه جامعه چین به فرهنگ و تمدن ایرانی اظهار کرد: نمایشگاهها و برنامههای فرهنگی ایران که در سالهای اخیر در چین برگزار شدهاند با استقبال گسترده شهروندان چینی مواجه شده و نشان داده است که شناخت و علاقه به فرهنگ ایران در جامعه چین رو به افزایش است.
گائو ژنگ همچنین با استقبال از پیشنهاد وزیر میراثفرهنگی ایران برای تدوین برنامه اقدام مشترک گفت: رسانهها، فعالان گردشگری و بخشخصوصی میتوانند نقش تعیینکنندهای در گسترش روابط دو کشور ایفا کنند و باید از ظرفیت آنان بهصورت مؤثر بهره گرفت.
وی در پایان ضمن دعوت رسمی از صالحیامیری برای حضور در نمایشگاه بینالمللی گردشگری چین، ابراز امیدواری کرد این سفر بتواند زمینهساز آغاز مرحلهای جدید از همکاریهای گردشگری و فرهنگی میان تهران و پکن باشد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای مشترک، افزایش تبادلات گردشگری، تقویت همکاری میان بخشهایخصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی دو کشور برای تعمیق روابط راهبردی ایران و چین تاکید کردند.