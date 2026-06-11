پخش زنده جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، پلتفرم فیلم ‌نت در اقدامی تازه و برای پاسخ به نیاز علاقه‌مندان به فوتبال، رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به صورت زنده و با کیفیت بالا پخش می‌کند. این پلتفرم قصد دارد با پوشش این رویداد بزرگ، تجربه‌ای متفاوت از تماشای مسابقه‌های فوتبال را برای مخاطبان خود در سراسر ایران فراهم کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود به میزبانی مشترک سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا خواهد بود؛ هرچند تمرکز اصلی مسابقات و مراحل نهایی بر دوش ایالات متحده است. این دوره از رقابت‌ها به دلیل افزایش تعداد تیم‌ها و تنوع جغرافیایی میزبانان به عنوان گسترده‌ترین تورنمنت تاریخ فیفا شناخته می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، سوت آغاز این ماراتن فوتبالی در ورزشگاه خاطره‌انگیز آزتکا مکزیک زده شد. در اولین بازی این تورنمنت، تیم ملی مکزیک در دیداری حساس و تماشایی به مصاف تیم ملی آفریقای جنوبی رفت تا رسما هیجان جام بیست و سوم آغاز شود.

علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند تنها با دسترسی به اینترنت در آدرس (https://filmnet.ir/live) جام جهانی ۲۰۲۶ را از طریق بخش پخش زنده فیلم ‌نت دنبال کنند.

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