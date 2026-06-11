بیانیه سازمان بسیج مستضعفین در محکومیت نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم متجاوز آمریکا
سازمان بسیج مستضعفین در محکومیت نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم متجاوز آمریکا، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بار دیگر رژیم جنایتپیشه و عهدشکن آمریکا که سابقهای جز تقلب در پایبندی به تعهدات خود ندارد، با نقضهای مکرر و آشکار آتشبس در مناطق حساس و راهبردی خلیج فارس و سواحل جنوبی ایران، چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد.
سازمان بسیج مستضعفین با اعلام انزجار شدید از این رویکرد خائنانه و غیرقابل اعتماد، تأکید میکند الگوی رفتاری آمریکا که مبتنی بر تجاوزگری، نقضهای پیدرپی آتشبس، حضور نامشروع نظامی در آبهای منطقه و تحریک سایر کشورها و گروهکهای تروریستی است، هرگز پاسخی جز هوشیاری و ایستادگی مقتدرانه ملت ایران نخواهد یافت.
تاریخ ثابت کرده که هر گاه آمریکا پیمانشکنی کرده، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، به ویژه بسیج مردمی، در کوتاهترین زمان ممکن و با قاطعیت تمام، پاسخی کوبندهای به او و اذنابش دادهاند.
ما ملت ایران که در بیش از ۱۰۰ روز سپریشده از جنگ رمضان، تابآوری بینظیر و بیمثال و قدرت تمام ناشدنی خود را به جهانیان نشان دادیم، اینک به دشمنان علیالخصوص رژیم آمریکا اعلام میکنیم ایرانِ سربلند و نیروهای مسلح مقتدر آن، هیچگاه نقض آتشبس و تعرض به حریم خاکی و آبی خود را بیپاسخ نگذاشته و نخواهد گذاشت. دفاع جانانه رزمندگان اسلام در جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم، عملیاتهای غرورآفرین در خلیج فارس و شکار پرندههای متجاوز آمریکایی، گواه روشنی از این حقیقت است. امروز نیز بسیجیان غیور، آمادهتر از همیشهاند تا در سنگرهای دفاع از میهن اسلامی، پاسخ هر گونه ماجراجویی را با قدرت و سرعت بدهند و دشمن را پشیمان کنند.
ما از مجامع به اصطلاح بینالمللی میخواهیم که روزهی سکوت خود را در قبال بدعهدیهای آمریکا شکسته و این رژیم را به دلیل نقض مکرر آتشبس و تهدید صلح منطقهای محکوم کنند؛ در غیر این صورت، ملت ایران با تکیه بر ایمان و توان داخلی خود، از عزت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
سازمان بسیج مستضعفین