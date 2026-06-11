رضا فکری سولیست کنسرت افتتاحیه یک فستیوال بینالمللی شد
رضا فکری، خواننده تنور ایرانی و عضو اپرای ملی کرواسی در زاگرب به عنوان سولیست در آیین افتتاحیه فستیوال بینالمللی KotorArt در مونتهنگرو به روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، رضا فکری، خواننده تنور ایرانی و عضو اپرای ملی کرواسی در زاگرب (HNK Zagreb)، به عنوان سولیست در آیین افتتاحیه فستیوال بینالمللی KotorArt در مونتهنگرو به روی صحنه خواهد رفت.
فستیوال بینالمللی KotorArt که هرساله با حمایت نهادهای فرهنگی مونتهنگرو و تحت نظارت یونسکو برگزار میشود، از مهمترین رویدادهای هنری منطقه بالکان و جنوب شرق اروپا به شمار میرود و میزبان هنرمندان برجسته موسیقی کلاسیک از سراسر جهان است.
بر اساس برنامه رسمی اعلامشده در وبسایت این رویداد، کنسرت افتتاحیه این دوره از فستیوال با عنوان «TRAJANJE» در روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه، ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مقابل کلیسای جامع سنت تریفون برگزار خواهد شد. در این برنامه، اثر ارزشمند «تریپتیهون» (Triptihon) ساخته آهنگساز برجسته کروات، ایوان برکانویچ (Ivan Brkanović)، اجرا میشود.
در این اجرا، ارکستر سمفونی بوکل (Bokeljski simfonijski orkestar) به همراه گروه کُر آکادمیک ایوان گوران کواچیچ (Akademski hor Ivan Goran Kovačić) به روی صحنه میروند. رهبری این مجموعه بزرگ را ماسترو ملادن تاربوک (Mladen Tarbuk) بر عهده دارد و در کنار رضا فکری (تنور)، هنرمندان برجسته دیگری شامل میهائلا کریستینا ملیناریچ (سوپرانو) و کرشیمیر استراژاناتس (باریتون-باس) به عنوان سولیست به هنرنمایی خواهند پرداخت.
رضا فکری پیش از این نیز به عنوان سولیست میهمان با مجموعههای معتبر بینالمللی همکاری داشته است. از جمله فعالیتهای شاخص بینالمللی او، حضور مداوم در اپرای مارینسکی سنپترزبورگ است؛ فکری هرساله به دعوت مستقیم استاد علی رهبری (آهنگساز و رهبر ارکستر پرآوازه ایرانی و رهبر مهمان دائم اپرای مارینسکی)، برای اجرا در این مجموعه بزرگ و تراز اول جهانی دعوت میشود. همکاری با هلیکون اپرای مسکو، ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر سمفونیک فارس نیز در کارنامه هنری این تنور ایرانی دیده میشود. وی همچنین در سالهای اخیر فعالیت گستردهای در صحنه موسیقی کلاسیک اروپا داشته و در اجراهای متعدد اپرایی، سمفونیک و اوراتوریو حضور یافته است.
از جمله فعالیتهای اخیر این هنرمند میتوان به اجرای اثر «استابات ماتر» اثر جواکینو روسینی در شهر واراژدین کرواسی با همراهی ارکستر مجلسی واراژدین و به رهبری آنجلکو ایگرچ (Anđelko Igrec) اشاره کرد. او همچنین در پروژه «Mozartov izazov vremenu» به رهبری ملادن تاربوک، در اجرای «رکوییم موتسارت» در تالار واتروسلاو لیسینسکی زاگرب، سالن برسای آکادمی موسیقی زاگرب و سالن کنسرت دانشگاه موسیقی پوژگا به عنوان تنور سولیست حضور داشت.
حضور مجدد رضا فکری در کنار ماسترو ملادن تاربوک در افتتاحیه فستیوال KotorArt، ادامه همکاریهای هنری موفق این دو هنرمند در عرصه موسیقی کلاسیک اروپا محسوب میشود