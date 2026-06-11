پخش زنده اجرای ارکستر ملی ایران روی نمایشگر شهری تالار وحدت
همزمان با اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «از دیارِ نغمهخوانی»، این برنامه برای نخستین بار به صورت زنده از طریق نمایشگر شهری تالار وحدت برای عموم شهروندان و علاقهمندان به موسیقی پخش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، همزمان با برگزاری کنسرت «از دیارِ نغمهخوانی» توسط ارکستر موسیقی ملی ایران، اجرای این برنامه به صورت زنده بر روی نمایشگر شهری تالار وحدت با مساحت ۲۴ متر مربع، واقع در تقاطع خیابان حافظ و بلوار استاد شهریار (پهنه رودکی)، به نمایش درآمد.
این اقدام در راستای توسعه دسترسی عمومی به رویدادهای هنری، بهرهگیری از ظرفیتهای فضای شهری و ایجاد امکان همراهی شهروندان با برنامههای فرهنگی و هنری تالار وحدت انجام شد تا بستری برای تجربه جمعی هنر، فضایی برای افزایش نشاط اجتماعی و پویایی فرهنگی در محیط شهری و همچنین رهگذران پهنه رودکی فراهم آورد.
کنسرت «از دیارِ نغمهخوانی» با رهبری همایون رحیمیان، خوانندگی علیرضا فریدونپور و تکنوازی ویولن بابک شهرکی به اجرای آثار ماندگار زندهیاد استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص داشت.
این برنامه ساعت ۲۱:۳۰ روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار شد و پخش زنده آن از نمایشگر شهری تالار وحدت، امکان تماشای این رویداد هنری را برای شهروندان و رهگذران حاضر در این محدوده فراهم کرد.