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«جام جهانی ۲۰۲۶» از امشب روی آنتن شبکه ورزش

«جام جهانی ۲۰۲۶» از امشب روی آنتن شبکه ورزش
کد خبر : 1797428
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شبکه ورزش سیما همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ویژه‌برنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» را با پخش زنده برخی مسابقات و حضور کارشناسان فوتبال ایران روانه آنتن می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ویژه‌برنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» از امشب پخش خود را آغاز می‌کند. 

این برنامه با پوشش زنده برخی از مسابقات جام جهانی، به بررسی و تحلیل دیدارها و مهم‌ترین اتفاقات این رویداد بزرگ فوتبال جهان می‌پردازد. همچنین جمعی از کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتبال ایران با حضور در این برنامه، مسابقات و عملکرد تیم‌های حاضر در رقابت‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. 

نخستین قسمت ویژه‌برنامه «جام جهانی ۲۰۲۶» از ساعت ۱۹ امشب روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود و تا پایان این رقابت‌ها همراه مخاطبان خواهد بود.

 

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