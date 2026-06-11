فوتبال آمریکا و قطر درمقابل حریفان از شبکه سه
شنبه ۲۳ خرداد تیمهای آمریکا- پاراگوئه و قطر - سوئیس با هم به رقابت میپردازند این دو بازی به صورت زنده از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، درادامه رقابتهای جام جهانی فوتبال از گروه D تیم ملی آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در اولین بازی خود با تیم پاراگوئه دیدار میکند که این بازی ساعت ۴:۳۰ بامداد در ورزشگاه سوفای شهراینگلوود لس آنجلس برگزار و به صورت زنده از برنامه «جام ۲۶» پخش میشود.
بازی دوم ساعت ۲۲:۳۰ بین تیمهای قطر و سوئیس در ورزشگاه لیوایز شهر سانتا کلارا آمریکا انجام میشود که این بازی نیز دومین مسابقه از گروه B است.
مخاطبان شبکه سه میتوانند بازیهای جام جهانی را زنده از این شبکه تماشا کنند.