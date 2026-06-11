فوتبال آمریکا و قطر درمقابل حریفان از شبکه سه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، درادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال از گروه D تیم ملی آمریکا یکی از میزبانان جام جهانی در اولین بازی خود با تیم پاراگوئه دیدار می‌کند که این بازی ساعت ۴:۳۰ بامداد در ورزشگاه سوفای شهراینگلوود لس آنجلس برگزار و به صورت زنده از برنامه «جام ۲۶» پخش می‌شود.

بازی دوم ساعت ۲۲:۳۰ بین تیم‌های قطر و سوئیس در ورزشگاه لیوایز شهر سانتا کلارا آمریکا انجام می‌شود که این بازی نیز دومین مسابقه از گروه B است.

مخاطبان شبکه سه می‌توانند بازی‌های جام جهانی را زنده از این شبکه تماشا کنند.

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