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رویارویی والیبالیست‌های ایران و آرژانتین در شبکه سه

رویارویی والیبالیست‌های ایران و آرژانتین در شبکه سه
کد خبر : 1797371
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شنبه ۲۳ خرداد، ایران در دومین مسابقه خود با حریف آرژانتینی خود مسابقه می‌دهد که برنامه «توپ و تور» این بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، دو تورنمنت بزرگ ورزشی جهان یعنی مسابقات لیگ ملت‌های والیبال و جام جهانی فوتبال با هم شروع و تیم‌های ملی کشورمان در هر دو رقابت شرکت دارند که گروه ورزش سعی می‌کند مسابقاتی که با هم تداخل ندارند را به صورت زنده پخش نماید. 

بازی سوم ملی‌پوشان کشورمان در لیگ ملت‌ها با تیم آرژانتین است که این بازی روز شنبه ساعت ۲:۳۰ بامداد به وقت ایران پخش می‌شود. این بازی در شهر برزیلیا با گزارشگری طاها عالی پخش خواهد شد. 

مخاطبان عزیز می‌توانند این مسابقه را به صورت زنده از شبکه سه تماشا کنند.

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