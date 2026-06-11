معاون صدا و پیشکسوتان در عیادت از بهروز رضوی: برای صدای خاطرهساز رادیو آرزوی سلامتی داریم
معاونت صدا به همراه جمعی از گویندگان رادیو با حضور در بیمارستان قائم، ضمن عیادت از بهروز رضوی، گوینده پیشکسوت رادیو، برای سلامتی و بهبودی این چهره ماندگار رسانه دعا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا به همراه جمعی از مدیران و پیشکسوتان رادیو با حضور در بیمارستان قائم از استاد بهروز رضوی، گوینده و هنرمند پیشکسوت کشور عیادت کردند و در جریان آخرین وضعیت جسمانی وی قرار گرفتند.
معاون صدا، در این دیدار با اشاره به جایگاه ماندگار استاد بهروز رضوی در عرصه فرهنگ و هنر، وی را نماد اخلاق، ادب و هنر دانست و اظهار کرد: صدای کمنظیر و ماندگار این هنرمند پیشکسوت در قلب و ذهن مردم ایران جای گرفته و نسلهای مختلف با طنین آرامشبخش صدای او خاطرات فراوانی دارند.
وی همچنین با اشاره به نقش برجسته رضوی در برنامهسازی، گویندگی و تربیت نسلهای متعدد گویندگان و هنرمندان، تأکید کرد که رادیو همواره خانه اهالی فرهنگ و هنر بوده و استاد رضوی سهمی کمنظیر در اعتلای این رسانه داشته است.
پهلوانیان با بیان اینکه عیادت از این پیشکسوت فراتر از یک مسئولیت اداری است، بر ضرورت تکریم پیشکسوتان رسانه تاکید و برای استاد رضوی آرزوی سلامتی کامل و طول عمر همراه با عزت کرد.
سید مرتضی کاظمی دینان، مدیر رادیو ایران، نیز با اشاره به ویژگیهای شخصیتی استاد بهروز رضوی، منش حرفهای، تواضع، متانت و انضباط کاری او را الگویی ارزشمند برای نسل جوان رادیو دانست و گفت: با وجود جایگاه والایی که این پیشکسوت در میان اهالی فرهنگ و هنر دارد، همواره با فروتنی و اخلاق حرفهای با همکاران خود رفتار کرده است.
وی همچنین با یادآوری همکاریهای مشترک خود با استاد رضوی در رادیو فرهنگ و تولید برنامههای ماندگاری همچون «چراغداران»، از این گوینده و شاعر پیشکسوت به عنوان شخصیتی اثرگذار در فرهنگ و هنر کشور یاد کرد و تداوم حضور و سلامتی وی را برای خانواده رادیو و جامعه فرهنگی کشور آرزو کرد.
علیرضا جاویدنیا، پیشکسوت رادیو، نیز با اشاره به سابقه طولانی دوستی و همکاری خود با بهروز رضوی از دوران نوجوانی، گفت: آخرین همکاری مشترک آنان در حوزه استعدادیابی صدا بوده است و استاد رضوی در تمام سالهای فعالیت حرفهای خود، تنها شایستگی و توانایی افراد را ملاک قرار میداد.
وی مهمترین ویژگیهای شخصیتی این هنرمند را صداقت، تواضع، فروتنی، آرامش و روحیه خدمتگزاری برشمرد و افزود: استاد رضوی همواره خود را خادم مردم و رادیو میدانست و با اخلاق خوش و منش انسانی خود، الگویی برای نسلهای جوان رسانه بوده است.
جاویدنیا همچنین ابراز امیدواری کرد که این هنرمند پیشکسوت بار دیگر در کنار خانواده بزرگ رادیو حضور یابد.
داود حیدری، دیگر پیشکسوت رادیو، نیز با اشاره به سالها دوستی و همراهی با استاد رضوی، وی را یکی از صداهای ماندگار رادیو ایران دانست و اظهار کرد: کسانی که آثار ماندگار از خود به جا میگذارند، در حافظه تاریخی مردم زنده میمانند و نام و صدای بهروز رضوی نیز همواره در تاریخ رادیو ایران ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به سالهای طولانی بهرهمندی از دانش، آرامش و لبخند همیشگی این گوینده پیشکسوت، او را راهنمایی دلسوز برای نسلهای مختلف رادیو توصیف کرد و برای سلامتی و بازگشت دوباره وی به جمع خانواده رادیو دعا کرد.
امیرهوشنگ شاهمرادی، مدیر بیمارستان قائم، نیز درباره آخرین وضعیت جسمانی استاد بهروز رضوی توضیح داد: این هنرمند پیشکسوت از اوایل خردادماه به دلیل افت سطح هوشیاری و عفونت خون بستری شده و تمامی پروتکلهای درمانی لازم برای وی آغاز شده است.
وی با بیان اینکه استاد رضوی در حال حاضر برای تنفس به دستگاه وابسته است، افزود: روند درمان همچنان ادامه دارد و در این مرحله بیش از هر چیز باید به لطف خداوند و دعای مردم امیدوار بود. شاهمرادی همچنین از تلاش شبانهروزی کادر درمان برای بهبود شرایط این هنرمند برجسته خبر داد.
ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، نیز با اشاره به جایگاه ویژه استاد بهروز رضوی در حافظه شنیداری مردم ایران، گفت: این هنرمند پیشکسوت تنها صاحب یک صدای ماندگار نیست، بلکه با اخلاق، وقار و منش فرهنگی خود به الگویی برای نسلهای مختلف اهالی رادیو تبدیل شده است.