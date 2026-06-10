به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری که به میزبانی اسپانیا برگزار شد، با قدردانی از دولت این کشور برای برگزاری شایسته این رویداد بین‌المللی، بر اهمیت استمرار مدیریتی در نهادهای بین‌المللی و نقش راهبردی دبیرکل جدید در ارتقای مأموریت‌های سازمان جهانی گردشگری تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهانی گردشگری، اظهار کرد: ایران طی دهه‌های گذشته همواره یکی از شرکای فعال و مسئولیت‌پذیر این سازمان بوده و این تعامل سازنده در مسیر تحقق اهداف مشترک توسعه گردشگری، صلح، گفت‌وگو و تفاهم میان ملت‌ها استمرار خواهد یافت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته شاهد دو جنگ و تجاوز تحمیلی علیه ملت ایران بوده‌ایم؛ رخدادهایی که نه‌تنها امنیت و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای مستقیم و گسترده‌ای بر صنعت گردشگری منطقه‌ای و جهانی بر جای گذاشته است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه «نفس جنگ مغایر با فلسفه وجودی گردشگری و ارزش‌های بنیادین سازمان جهانی گردشگری است»، افزود: گردشگری بر پایه صلح، امنیت، گفت‌وگو و تعامل میان ملت‌ها استوار است و هرگونه اقدام جنگ‌افروزانه در تعارض آشکار با مأموریت‌های این سازمان قرار دارد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده است، اما در برابر تجاوز، راهبرد مقاومت، دفاع از حاکمیت ملی و صیانت از منافع ملت را برگزیده و در این مسیر با اتکا به اراده ملی ایستادگی کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری خواست با همکاری دبیرخانه این سازمان، سازوکارهای عملیاتی و برنامه‌های مشترکی را برای بازسازی، احیاء و تقویت صنعت گردشگری در مناطق آسیب‌دیده از جنگ تدوین و اجرایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکل‌گیری اجماع جهانی برای حفاظت از صنعت گردشگری در برابر پیامدهای مخرب منازعات و بحران‌های نظامی هستیم؛ زیرا توسعه گردشگری پایدار بدون صلح و ثبات امکان‌پذیر نخواهد بود.

صالحی‌امیری در پایان سخنان خود با اشاره به آنچه «جنایت بزرگ علیه بشریت در میناب» خواند، گفت: جهان امروز شاهد فاجعه‌ای انسانی است که در جریان آن ۱۶۸ کودک بی‌گناه جان خود را از دست داده‌اند. این رویداد تلخ، نمادی از خشونت و نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بشری است.

وی ضمن محکوم‌کردن این اقدام، از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی جهان خواست با رویکردی مسئولانه و اخلاقی، این تجاوز را محکوم کرده و برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در کنار ملت ایران بایستند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: وجدان بیدار جهانی نمی‌تواند نسبت به رنج کودکان و قربانیان بی‌گناه جنگ بی‌تفاوت باشد و جامعه بین‌المللی باید در مسیر استقرار صلح، عدالت و امنیت پایدار مسئولیت تاریخی خود را ایفا کند.

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