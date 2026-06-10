به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با اشاره به حضور هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه گردشگری جهانی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: حضور در مجامع تخصصی و تصمیم‌ساز بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گسترده گردشگری ایران و تبیین رویکردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعاملات فرهنگی، تمدنی و گردشگری است. این نشست‌ها بستری مؤثر برای تقویت همکاری‌های چندجانبه و توسعه ارتباطات حرفه‌ای با بازیگران اصلی صنعت گردشگری جهان فراهم می‌کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و حمایت‌های دولت چهاردهم در توسعه دیپلماسی گردشگری، افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر منافع ملی، تقویت دیپلماسی بین‌المللی در حوزه گردشگری را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری خود دنبال می‌کند.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی، گردشگری سلامت، گردشگری زیارت، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم برخوردار است و حضور در چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر پیام صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی خاطرنشان کرد: ایران کشوری امن، صلح‌دوست و برخوردار از تمدنی چند هزار ساله است و از گردشگران سراسر جهان برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ، میراث تمدنی و جاذبه‌های متنوع خود استقبال می‌کند. ما در این نشست‌ها تلاش می‌کنیم تصویری واقعی، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های ایران را به جامعه جهانی ارائه دهیم.

معاون گردشگری همچنین توسعه بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی را از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه برشمرد و گفت: گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و همچنین بازارهای بزرگ گردشگری جهان از جمله چین، هند، روسیه و پاکستان با جدیت در دستور کار قرار دارد و می‌تواند به افزایش سهم ایران از بازار جهانی گردشگری منجر شود.

محسنی‌بندپی تاکید کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، تقویت تعاملات تخصصی با کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی گردشگری، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در معادلات گردشگری جهان و تحقق اهداف کلان توسعه این صنعت خواهد بود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با معاون آژانس فدرال گردشگری جمهوری آذربایجان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای توسعه گردشگری میان دو کشور تاکید کرد؛ موضوعی که با استقبال و تأیید طرف آذربایجانی نیز همراه شد.

محسنی‌بندپی همچنین با جلیل مالیکوف، معاون آژانس فدرال گردشگری جمهوری آذربایجان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

محسنی‌بندپی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: توسعه مناسبات گردشگری میان دو کشور می‌تواند به تقویت روابط مردمی، افزایش تعاملات اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود.

وی با تاکید بر سیاست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در توسعه دیپلماسی گردشگری افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود در حوزه‌های گردشگری فرهنگی، سلامت، زیارت و طبیعت‌گردی، زمینه‌های جدیدی از همکاری مشترک با جمهوری آذربایجان را تعریف و اجرایی کند.

معاون گردشگری کشور همچنین تسهیل تبادلات گردشگری، توسعه همکاری میان فعالان بخش‌خصوصی، طراحی مسیرهای مشترک گردشگری و افزایش تبادل تجربیات تخصصی را از مهم‌ترین محورهای همکاری میان دو کشور برشمرد.

در این دیدار، جلیل مالیکوف، معاون آژانس فدرال گردشگری جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از گسترش همکاری‌های دوجانبه، بر وجود ظرفیت‌های قابل توجه برای توسعه روابط گردشگری میان تهران و باکو تاکید کرد و گفت: تقویت تعاملات مشترک در حوزه گردشگری می‌تواند به افزایش رفت‌وآمد گردشگران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تعمیق روابط فرهنگی میان دو کشور کمک کند.

وی همچنین آمادگی جمهوری آذربایجان را برای گسترش همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات تخصصی و تعریف برنامه‌های مشترک گردشگری اعلام کرد.

در این نشست، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران از جمله روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز حضور داشتند و دو طرف درباره راهکارهای اجرایی توسعه همکاری‌های گردشگری و تقویت ارتباطات نهادی میان دستگاه‌های متولی گردشگری دو کشور تبادل نظر کردند.

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