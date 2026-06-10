عبا بافی نایین جهانی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، نرگس رجایی مدیر کل آموزش و ترویج صنایع دستی با اعلام این خبر گفت: عبای نایین اصفهان یکی از ارزشمند ترین میراث های ناملموس ایرانی است که زاییده دستان پر توان هنرمندانی است که قرن هاست با عشق ، روح خود را در بافت این جامه دیرینه جاری کرده اند.وی افزود: ثبت جهانی این اثر نه یک پایان که شروعی دوباره برای معرفی آفرینش ایرانی است. رجایی گفت: حالا که جهان به ارزش بی نظیر این دست بافته سنتی ایرانی پی برده است وظیفه داریم تا با حمایت همه جانبه و به روز رسانی روش های بازاریابی ، پلی میان این هویت گرانبها و سلیقه امروزی مخاطب ایجاد کنیم.

رجایی با اشاره به اینکه این هنر ارزشمند می تواند اقتصاد مناطق محلی را متحول کند و الگویی از توسعه پایدار را ارائه دهد ابراز امیدواری کرد که جهان باید با احترام به استقبال صنایع دستی ایران بیاید چرا که گامهای استوار هنرمند ایرانی در مسیر انتقال این امانت های دیروز به فردا همچنان باقی است . وی در پایان ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی صنایع دستی ، به جامعه صنایع دستی کشور به خصوص اهالی محمدیه نایین که مرکز اصلی تولیدات عبابافی استان اصفهان است از تلاش های انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان و کارشناسان پیگیر در روند ثبت این رویداد مهم تشکر و قدردانی کرد.

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