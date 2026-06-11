محمد قنبری مدیر سینما مگامال در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پخش مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای کشور اظهار کرد: ایده نمایش مسابقات فوتبال در سینماهای کشور یک ایده قدیمی است که از سال‌های ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ اجرا شد و چند دوره جام جهانی و بعد جام ملت‌های آسیا و چند بازی مهم باشگاهی در سینماهای کشور به نمایش درآمدند و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت.

قنبری خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر که سینماهای کشور اصلاً وضعیت خوبی ندارند و میزان مخاطبان سینما کاهش پیدا کرده و فیلم‌های خوبی هم برای جذب مخاطب بر پرده سینماها نیست، نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال علاوه بر اینکه بر روحیه مردم تأثیر مثبت دارد برای سینماها هم می‌تواند به لحاظ اقتصادی و مالی کمک‌کننده باشد. دورهم بودن و دیدن مسابقات فوتبال که می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد مطمئناً برای حفظ روحیه جامعه در شرایط حاضر تأثیر مثبت دارد.

وی افزود: جامعه ما یک جامعه بزرگ با نگاه‌ها و سلایق متنوع است، هنوز هم افرادی هستند که در این جامعه مسابقات فوتبال را دنبال می‌کنند و دیدن این مسابقات برایشان مهم است و دوست دارند مسابقات فوتبال را در کنار دوستانشان تماشا کنند و سینماها برایشان گزینه بسیار خوبی برای کنار بودن است.

قنبری در ادامه درباره برنامه سینماها برای نمایش مسابقات فوتبال گفت: در حال حاضر برای نمایش سه مسابقه فوتبال ایران در مرحله گروهی مجوز صادر شده اما دو بازی ایران با مصر و نیوزلند در ساعات بامداد است و زمان مسابقه ایران و بلژیک که ۲۲:۳۰ است، زمان مناسب‌تری دارد. در سینما مگامال فقط همان بازی را نمایش خواهیم داد چون فکر می‌کنم پخش دو بازی دیگر در ساعات نزدیک به صبح منطق ندارد و استقبال چندانی هم صورت نمی‌گیرد.

مدیر سینما مگامال تأکید کرد: هنوز به پخش دیگر بازی‌های جام جهانی مجوز نداده‌اند اما به نظر من مسابقات حساس تیم‌هایی مثل انگلیس، آرژانتین، هلند، پرتغال، آلمان، فرانسه، اسپانیا و برزیل می‌توانند برای بسیاری از هواداران فوتبال جذاب باشند و مسابقه‌هایی که در ساعات ۲۰ تا ۲۴ برگزار می‌شوند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای پخش باشند. مطمئناً از این مسابقات نیز استقبال خواهد شد و این اتفاق برای سینماها آورده مالی بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر تنها یک مسابقه مناسب مجوز پخش دارد که همان بازی ایران و بلژیک است و دو مسابقه دیگر ایران هم بعید می‌دانم چندان مورد استقبال سینماها و مخاطبان قرار بگیرد که البته برخی سینماها که در مال‌های تجاری هستند اصلاً در آن ساعات روز امکان فعالیت ندارند.

قنبری در پایان اظهار کرد: امیدوارم هر چه زودتر سایه جنگ از سر کشورمان برداشته شود و بتوانیم به روزهای عادی برگردیم و سینماها هم به نقطه‌ای برسند که دیگر نیازی به اجرای چنین طرح‌هایی برای حمایت نداشته باشند و با فروش فیلم‌ها و محصولات فرهنگی هنری چرخه اقتصادی طبیعی خود را پیش ببرند.

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