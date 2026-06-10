استقبال مخاطبان از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران؛
بلیتهای کنسرت «از دیار نغمهخوانی» تمام شد
تمام بلیتهای اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «از دیارِ نغمهخوانی» به فروش رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این برنامه که با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدونپور شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در تالار وحدت برگزار میشود، به بازخوانی و اجرای آثار ماندگار زندهیاد استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد.
در این برنامه، منتخبی از خاطرهانگیزترین آثار علی تجویدی با اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران روی صحنه میرود و بابک شهرکی نیز بهعنوان تکنواز (سولیست) ویولن، ارکستر را همراهی خواهد کرد.
کنسرت «از دیارِ نغمهخوانی» ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار میشود.