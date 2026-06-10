به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این برنامه که با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدون‌پور شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در تالار وحدت برگزار می‌شود، به بازخوانی و اجرای آثار ماندگار زنده‌یاد استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد.

در این برنامه، منتخبی از خاطره‌انگیزترین آثار علی تجویدی با اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران روی صحنه می‌رود و بابک شهرکی نیز به‌عنوان تکنواز (سولیست) ویولن، ارکستر را همراهی خواهد کرد.

کنسرت «از دیارِ نغمه‌خوانی» ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

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