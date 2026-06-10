گالری فکه میزبان «نغمههای بیصدا»
نمایشگاه هنری «نغمههای بیصدا» یادواره شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته در گالری فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس میزبان علاقهمندان خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایشگاه هنری «نغمههای بیصدا» یادواره شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و شهدای جنگ تحمیلی سوم، از روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ به مدت یک هفته در گالری فکه این موزه برگزار میشود.
این نمایشگاه با محوریت بازنمایی حمله به مدارس و مراکز آموزشی و شهادت جمعی از دانشآموزان، مجموعهای از آثار هنری شامل عکس، نقاشی، طراحی و پوستر را در معرض دید مخاطبان قرار خواهد داد.
نمایشگاه «نغمههای بیصدا» با هدف پاسداشت یاد شهدای دانشآموز، تبیین پیامدهای انسانی خشونت علیه کودکان و ترویج فرهنگ صلح، امنیت آموزشی و مسئولیتپذیری اجتماعی برگزار میشود و تلاش دارد از دریچه هنر، ابعاد مختلف این رخدادهای تلخ را برای بازدیدکنندگان به تصویر بکشد.
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان، شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان نهادهای مشارکتکننده برگزار خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه به همت اتحادیه بینالمللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار میشود.