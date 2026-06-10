تفاهم و همکاری هنرصنعت سینما و صنعت بیمه
تفاهمنامه همکاری مشترک میان انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ، جامعه تشکلهای تخصصی رسانههای تصویری ایران، وشرکت بیمه دی با هدف طراحی و ارائه خدمات بیمهای متناسب با نیازهای حرفهای فعالان صنعت تصویر کشور روز گذشته سه شنبه ۱۹ خرداد به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، این تفاهمنامه در جریان نشستی مشترک با حضور مدیر عامل خانه سینما ومدیر عامل بیمه دی وتعدادی از مدیران هیات مدیره و صنوف و تشکلهای سینمایی و بیمه دی و منعقد شد و بر اساس آن، برای نخستینبار ساختاری تخصصی از خدمات بیمهای متناسب با نیازهای حرفهای جامعه سینمایی، رسانههای دیداری و تصویری و پروژههای تولیدی کشور طراحی و اجرایی شد.
مطابق مفاد این تفاهمنامه، خدمات بیمهای در سه محور اصلی شامل بیمه مسئولیت پروژههای تولیدی، بیمه تجهیزات تخصصی و مهندسی، و بیمه زندگی در قالب یک بسته جامع و متناسب با اقتضائات حرفهای فعالان این حوزه قابل ارائه است. این خدمات با توجه به ماهیت فعالیتهای صنعت تصویر، ریسکهای شغلی و نیازهای تخصصی هنرمندان، تهیهکنندگان، عوامل تولید و فعالان حوزه سینما و رسانههای تصویری کشور طراحی و بومیسازی شده است.
همچنین در این نشست، طرفین بر توسعه همکاریها در سایر حوزههای بیمهای مورد نیاز جامعه فرهنگ و هنر تأکید کردند و مقرر شد با انجام بررسیهای کارشناسی و نیازسنجی تخصصی، زمینه طراحی و ارائه خدمات بیمهای متناسب در دیگر بخشهای مورد نیاز این جامعه نیز فراهم شود.
در این نشست همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، گفت: متاسفانه در کشور ما فرهنگ بیمه در حد لازم و شایسته وجود ندارد درحالیکه این امر مهم باید از کودکی به مردم آموزش داده شود.
وی با بیان اینکه امیدواریم همکاری خوبی بین خانه سینما و بیمه دی شکل بگیرد، ادامه داد: خانه سینما در کنار کارشناسان بیمه خواهد بود تا در رواج و توسعه بیمه فرهنگسازی کند، زیرا جزء مسئولیتهای اجتماعی خود میدانیم.
بیمه دی؛ مقام نخست در بین شرکتهای بیمه
هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی با بیان اینکه باید فرآیند استفاده از بیمه را تسهیل بخشیم تا مردم از مواهب آن به خوبی استفاده کنند، گفت: از نظر کیفی افتخار خدمتگذاری به بخشهای مهم جامعه را داریم و همکاران ما در بیمه دی قدر این موقعیت رامیدانند و سینماگران و خانه سینما هم جزء عزیزترینها برای ما هستند.
وی ادامه داد: از نظر منزلت، شان و جایگاه اجتماعی شما برای ما بسیار ارزشمند هستید و سعی داریم خدمات ویژهای را از نظر کیفی برای سینماگران طراحی کنیم.
افزایش سواد بیمه در جامعه سینمایی
امیر تقی تهرانی معاون توسعه بازار و امور مشتریان و عضو هیات مدیره بیمه دی با بیان اینکه شرکت بیمه دی در صنعت بیمه رتبه اول و بالغ بر ۸ میلیون مشتری دارد، گفت: نگاه ما به جامعه سینمایی تجاری و تک بعدی نیست و ما جامعه هنری را به عنوان سرمایه اجتماعی درنظر داریم.
وی با بیان اینکه باید سواد بیمه را در جامعه سینمایی افزایش دهیم ، ادامه داد: ما معتقدم سینماگران به جای درگیر شدن با موضوعات بوروکراسی باید تمرکزشان بر خلق آثار هنری باشد به همین دلیل سعی داریم آنها را در اولویت قرار دهیم.
وی با بیان اینکه بیمه دی باید فراتر از یک بیمه در کنار سینماگران و تولیدات سینمایی قرار گیرد، بیان داشت: یکی از برنامههای ما برای سینما این است که تجهیزات سینمایی را بیمه کنیم تا اگر مشکلی برایشان بوجود آمد برای سینماگران نگرانی بوجود نیاید و به نوعی آرامش خاطر آنها را فراهم کنیم زیرا ما معتقد هستیم هرچقدر امنیت سینماگران بیشتر باشد تاثیر به سزایی در آثارشان خواهد گذاشت.
مستندسازان و خطرات احتمالی
در ادامه محمد شکیبانیا رئیس انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند نیز گفت: همانطور که خودتان هم اشاره کردید مستندسازان با خطرات زیادی برای ساخت مستند مواجه هستند و اجاره تجهیزات سینمایی نیز بسیار بالا است که اگر اتفاقی رخ دهد قطعا نمیتوانند هزینههای خسارت را مستند سازان پرداخت کنند به همین دلیل بسیار خوب است تا این امر هرچه زودتر اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد: متاسفانه در زمینه تجهیزات در سایر بیمهها تجربه خوبی نداریم و اینکه سینماگران در کارشان دغدغه آسیب به تجهیزات را نداشته باشند، بسیار مهم است.
سینماگران؛ زبان گویای جامعه
احمد صفرزاده معاون فنی و عضو هیات مدیره بیمه دی نیز با تبریک ارتباط بین بیمه دی و سینما بیان داشت: قطعا این ارتباط باید فراتراز بیمه گذار باشد زیرا سینماگران زبان گویای جامعه هستند و اینکه ما در ذهن شما تجربه مثبتی ایجاد کنیم برای ما یک سرمایه است.
وی ادامه داد: بنا داریم بیمههای منصفانه و کاملی را برای سینماگران ارائه بدهیم و رضایت بیمه گذار سرلوحه مسئولان بیمه دی است.
ارتباط بین سینما و صنعت بیمه
در ادامه علیرضا حسینی دبیرهیات رئیسه خانه سینما نیز گفت: متاسفانه هیچ وقت بین هنر صنعت سینما و صنعت بیمه ارتباط درستی شکل نگرفته است درحالیکه پروژههای سینمایی بسیار بزرگی هستند که در معرض خطر قرار میگیرند و باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود.
حسینی با بیان اینکه لازم است میان هنر صنعت سینما با صنعت بیمه ارتباط و همکاری مناسبی بوجود اید، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه میتواند از امکانات سینما استفاده کند زیرا این امر به رشد این صنعت در کشور کمک میکند و موجب توسعه فرهنگ استفاده از بیمه در بین مردم میشود.
معصومه فرد شاهین نیز بیان داشت: کار سینما نیازمند ادبیات مشترکی با بیمه است که خوشبختانه با شما در این زمینه به نتایج خوبی رسیدیم. از اینکه جامعه سینمایی را درک کرده اید و نهایت همکاری را با ما دارید تشکر میکنم.
در این دیدار امیر پروین حسینی از جامعه سینمایی و آقای یوسفی نیز توضیحاتی را ارائه دادند.
بر پایه توافقات انجامشده، ارائه خدمات در این سه شاخه بیمهای بهگونهای برنامهریزی شده است که بیشترین همخوانی را با نیازهای واقعی جامعه فرهنگ، هنر و رسانه داشته باشد و بتواند بخشی از دغدغههای صنفی و حرفهای فعالان این عرصه را در حوزه حمایتهای بیمهای پوشش دهد.
در این برنامه از تعدادی ازفعالان صنفی خانه سینما مانند، حسن آقا کریمی نماینده و عضو هیات مدیره مدیران تولید، نادر رضایی رئیس هیات مدیره اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران، کامران سحرخیز عضو هیات مدیره، محمدآلادپوش فیلمبردار پیشکسوت و مدیرعامل اتحادیه مراکز فنی، هومان شیدرنگ بازس،جمشید قدرتی عضو شورای راهبردی اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینما، کتایون جهانگیری دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند، یونس قاسمی بازرس انجمن تهیه کنندگان مستند، مرتضی رزاق کریمی عضو هیات مدیره انجمن صنفی تهیه کنندگان مستند، احمد تقوی پویا رئیس هیات مدیره جامعه تشکل های تخصصی رسانه های تصویری ایران، امیرپروین حسینی عضو هیات مدیره جامعه تشکل های تخصصی رسانه های تصویری ایران و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما حضور داشتند.
همچنین از مدیران بیمه دی افرادی همچون: مرتضی حسنی مدیر بازاریابی و توسعه فروش بیمه های غیرزندگی، علیرضا میراحسنی معاون بیمه داری شرکتی، سایه خداپسند معاون فروش خرد، محمدحسین بوم هندی نماینده بیمه و مجری طرح، مهران رسولی مدیر بیمه های مهندسی و انرژی، محمدعلی کریمی مشاور مدیرعامل در امور تبلیغات، احد رحیم زاده مدیر بیمه های مسئولیت و حمل و نقل، محمدرضا کیهان مدیر بیمه های آتش سوزی، جابر علیپور مدیر بیمه های زندگی، محمدحسین یوسفی مدیر بازاریابی و فروش بیمه های غیرزندگی، علی عقیقی ردیس شعبه بیمه، سامه نجفی رئیس اداره تبلیغات و توسعه برند، محمدرضا جباری رئیس اداره مناقصات حضور داشتند.