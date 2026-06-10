به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با فرارسیدن سالگرد جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم متخاصم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان در تاریخ ۲۳ خرداد سال گذشته، به پیشنهاد سازندگان فیلم سینمایی «نیم شب» و موسسه تصویر شهر مالک فیلم و موسسه بهمن سبز به عنوان پخش کننده، این فیلم در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۲۱.۲۲ و ۲۳ خرداد به صورت نیم بها برای مخاطبان سینمای ایران اکران خواهد شد.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های بلیت‌فروشی در سالگرد جنگ ۱۲ روزه این فیلم را به صورت نیم بها در تمامی سینماهای کشور تماشا کنند.

فیلم «نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی نژاد از ۲۷ اسفند و در دل جنگ تحمیلی سوم به عنوان نخستین فیلم داوطلب راهی اکران شد.

«نیم شب» اکنون از مرز فروش ۹ میلیارد تومان در سینماها عبور کرده است.

این فیلم محصول موسسه تصویر شهر است.

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