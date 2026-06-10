جزییات پوشش جام جهانی از شبکه سه سیما

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه ورزش شبکه سه برنامه «جام ۲۶» را با دکوری الهام گرفته از ورزشگاه آزادی از دوشنبه ۱۸ خرداد روی آنتن برد.

این برنامه که از دوشنبه ۱۸ خرداد پخش خود را آغاز کرده، با اجرای محمدحسین میثاقی و حافظ کاظم‌زاده تا پایان رقابت‌های جام جهانی، هر شب مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود. حضور این دو چهره شناخته‌شده و باتجربه در کنار یکدیگر و بهره‌گیری از تحلیل‌های کارشناسانه، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند به افزایش رضایت و همراهی مخاطبان منجر شود.

یکی از نکات قابل توجه «جام ۲۶»، طراحی دکور متفاوت آن است. عوامل و تهیه‌کننده برنامه در اقدامی نمادین و تحسین‌برانگیز، دکور این ویژه‌برنامه را با الهام از ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی طراحی کرده‌اند؛ تصمیمی که از سوی سازندگان برنامه به عنوان گامی در مسیر «عدم فراموشی» توصیف شده است. محمدحسین میثاقی نیز در بخشی از نخستین قسمت برنامه با اشاره به این موضوع گفت: «ما هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم که از چه روزهایی به این روزها رسیده‌ایم.»

در نخستین قسمت «جام ۲۶»، مصاحبه‌های اختصاصی این برنامه با بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به مکزیک روی آنتن رفت. مصاحبه‌هایی که به نظر می‌رسد در چندین بخش تولید شده و قرار است قسمت‌های مختلف آن در طول برگزاری مسابقات برای مخاطبان پخش شود.

اما «جام ۲۶» تنها به پخش و پوشش مسابقات محدود نشده است. تیم تولید این برنامه برای جام جهانی ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از آیتم‌های متنوع و اختصاصی را تدارک دیده تا پوشش این دوره از رقابت‌ها را با کیفیتی متفاوت در اختیار بینندگان قرار دهد. آیتم‌هایی که به گفته عوامل برنامه، این بار با تغییراتی جدی در انتخاب سوژه‌ها همراه شده و موضوعاتی را مورد توجه قرار داده‌اند که در دوره‌های گذشته کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود.

تیم محتوای برنامه با بهره‌گیری از تجربیات روزنامه‌نگاری و تلویزیونی خود تلاش کرده است تا ضمن افزایش دانش عمومی مخاطبان، محتوایی تخصصی و جذاب نیز برای فوتبال‌دوستان حرفه‌ای تولید کند؛ رویکردی که می‌تواند «جام ۲۶» را به یکی از متفاوت‌ترین ویژه‌برنامه‌های تاریخ پوشش جام جهانی در تلویزیون ایران تبدیل کند.

در بخش دیگری از این برنامه نیز بهنام مهدی‌زاده و حسین اسدی به مرور اخبار، اتفاقات و حواشی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌پردازند. نکته قابل توجه در این بخش، فاصله گرفتن از کلیشه‌های رایج و پرهیز از بازنشر صرف اخباری است که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند. این دو مجری، تمرکز خود را بر سوژه‌ها، گزارش‌ها و روایت‌هایی گذاشته‌اند که کمتر در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است. همین رویکرد متفاوت سبب شده تا برخی خبرگزاری‌های معتبر داخلی نیز بخش‌هایی از این قسمت از برنامه را بازنشر کرده و به پوشش آن بپردازند؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از توجه رسانه‌ها به مسیر متفاوتی باشد که «جام ۲۶» برای روایت جام جهانی ۲۰۲۶ در پیش گرفته است.

برنامه «جام ۲۶» هر شب حوالی ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

مخاطبان گرامی می‌توانند این برنامه را از شبکه سه تماشا کنند.

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