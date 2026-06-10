به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دومین نشست کارگروه مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با عنوان کارگروه بازی‌های رایانه‌ای و هنرهای دیجیتال با هدف بررسی زمینه‌های حضور مؤثر صنعت بازی‌سازی کشور در هفته فرهنگی ایران در روسیه و تدوین مسیرهای عملیاتی توسعه صادرات این حوزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدرضا ابراهیمی‌کیاپی، مدیر همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تأکید بر ضرورت گسترش صادرات محصولات فرهنگی ایران به بازارهای جهانی، اظهار کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در برگزاری هفته‌های فرهنگی رویکردی نوین و مبتنی بر توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی را دنبال می‌کند و تلاش دارد ظرفیت‌های متنوع فرهنگی کشور را در قالبی هدفمند و اثربخش به مخاطبان بین‌المللی معرفی کند.

وی حوزه بازی‌های ویدیویی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نوظهور فرهنگی کشور دانست و افزود: نگاه ما در این عرصه مبتنی بر هم‌افزایی، همکاری و ایجاد فرصت‌های عملیاتی برای فعالان این صنعت است. هنر صنعتی گیمینگ با توجه به مخاطبان گسترده جهانی و همچنین جذابیت‌های جام جهانی ورزش‌های الکترونیک که هم‌وزن با فستوال‌های مطرح سینمایی و ورزشی برگزار می‌شوند به ابزاری برای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی بسیاری از کشورها و به طور ویژه منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.

مدیر همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: با نگاهی به شرایط پیش آمده هفته‌های فرهنگی باید از سطح نمایش صرف عبور کرده و به بستری برای توسعه هدفمند صادرات فرهنگی، شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و ورود محصولات ایرانی به بازارهای بین‌المللی تبدیل شوند.

ابراهیمی‌کیاپی همچنین با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تسهیل ارتباطات بین‌المللی فعالان فرهنگی و خلاق کشور گفت: این سازمان آمادگی دارد زمینه بهره‌مندی بازی‌سازان ایرانی از فرصت‌های ایجادشده در هفته فرهنگی ایران در روسیه را فراهم کند. بسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این رویداد شامل حوزه‌های مختلفی از جمله موسیقی، صنایع دستی، نشر، صنایع غذایی و صنایع خلاق دیجیتال خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه تسهیل‌گری صادرات فرهنگی اظهار کرد: فارغ از ظرفیت رویدادهایی چون برپایی هفته فرهنگی یا ماه سینمای ایران با عنایت به طیف وسیع مخاطبان حوزه بازی‌های یارانه‌ای تلاش داریم از این بستر مهم و ظرفیت لایزال نیز برای تبیین مبانی تمدنی کشور بهره جسته و در راستای تغییر برخی نگرش‌های نسبت به شخصیت‌های طراز ایرانی اعم از نخبگان علمی و هنری، چهره‌های سیاسی و فرماندهان نظامی استفاده حداکثری را داشته باشیم.

مدیر همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با بیان این که ریل‌گذاری برخی شرکت‌های استارتاپی نیازمند هم‌افزایی بیشتر با اصحاب فرهنگی کشور است، گفت: بر اساس آمار ارایه شده از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سی میلیون ایرانی در کشور درگیر فضای گیم هستند و میانگین سن گیمر ایرانی به ۲۹ سال رسیده است و این یعنی گیمرهای ایرانی فقط در رده سنی کودکان و نوجوانان تعریف نمی‌شوند از همین رو شایسته است دست‌اندرکاران کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه در ایران برای کار بهتر وبه تبع آن درآمد بیشتر با فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه در تعامل بیشتر باشند.

در ادامه این نشست، محمدمهدی بهفرراد، نایب‌رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر صادرات بازی‌های ایرانی، بازار روسیه را یکی از مهم‌ترین مقاصد بالقوه برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی صنعت بازی کشور توصیف کرد.

وی اظهار کرد: تجربه حضور فعالان صنعت بازی ایران در روسیه نشان داده است که این کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای برخوردار است و استودیوهای موفق و حرفه‌ای متعددی در آن فعالیت می‌کنند. همچنین نزدیکی ساختار بازار موبایل‌گیم روسیه به فضای صنعت بازی ایران می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان دو کشور باشد.

بهفرراد با تأکید بر ضرورت رفع موانع ساختاری حوزه بین‌الملل صنعت بازی افزود: تدوین الگوهای موفق برای حضور جهانی بازی‌سازان ایرانی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی موجود، تقویت مطالبه‌گری در میان فعالان این صنعت، شناخت دقیق بازارهای هدف و الگوهای مصرف مخاطبان و همچنین تعامل مستمر با رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از جمله اقدامات ضروری برای توسعه حضور بین‌المللی بازی‌های ایرانی است.

وی همچنین کشورهای تایلند، فیلیپین، اندونزی، بنگلادش، پاکستان و عراق را از جمله بازارهای مستعد برای توسعه صادرات بازی‌های ایرانی و سایر محصولات صنایع خلاق فرهنگی معرفی کرد.

در بخش دیگری از این نشست، محمدصادق افراسیابی، معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، پیشنهادهایی برای حضور مؤثرتر صنعت بازی کشور در هفته فرهنگی ایران در روسیه ارائه کرد.

وی برگزاری لیگ‌های مشترک ورزش‌های الکترونیک میان بازیکنان ایرانی و روسی، ایجاد رویدادهای تعاملی برای معرفی توانمندی‌های صنعت بازی کشور و همچنین ارائه و معرفی بازی‌های تولیدشده با مضامین مقاومت و موضوعات تاریخی معاصر را از جمله برنامه‌های قابل اجرا در این رویداد عنوان کرد.

کارگروه مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف طراحی و تدوین مسیرهای عملیاتی توسعه صادرات بازی‌های رایانه‌ای، تقویت دیپلماسی فرهنگی دیجیتال و پیوند صنعت بازی‌سازی ایران با اقتصاد بین‌الملل تشکیل شده و در تلاش است زمینه حضور مؤثرتر بازی‌سازان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم سازد.

انتهای پیام/