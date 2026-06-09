اختتامیه نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین پایانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» عصر سه‌شنبه ۱۹ خردادماه در تالار رودکی برگزار شد.

در این رویداد از مجموعه ۱۲ جلدی درسنامه امامت و سامانه آموزش مجازی «روایت علوی» رونمایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، آیت‌الله محمدتقی سبحانی رئیس بنیاد امامت، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم نوری رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه سرو امید، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نوری شاهرودی، حمید نیلی و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری حضور داشتند.

مراسم با اجرای آیین سنتی «ضرب و زنگ فتح بسم‌الله» توسط مرشد نیری آغاز شد و در ادامه، گزارشی تصویری از روند برگزاری و فعالیت‌های نخستین دوره جشنواره برای حاضران به نمایش درآمد.

ضرورت پیوند میان هنر و معارف اهل‌بیت(ع)

در بخش نخست برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد جلالی، دبیر جشنواره، با اشاره به اهداف شکل‌گیری این رویداد فرهنگی گفت حوزه امامت و ولایت همچنان از جمله موضوعاتی است که ظرفیت‌های فراوان آن برای بخش قابل توجهی از جامعه ناشناخته مانده است.

وی افزود: بسیاری از مفاهیم بنیادین و عمیق دینی تنها از طریق زبان تخصصی قابل انتقال نیستند و هنر می‌تواند نقش مؤثری در نزدیک کردن این مفاهیم به زندگی روزمره مردم ایفا کند.

جلالی با اشاره به روند شکل‌گیری جشنواره اظهار کرد: فعالیت‌های پژوهشی و محتوایی مؤسسه سرو امید طی بیش از ده سال گذشته بستری را فراهم کرد تا این رویداد به مرحله اجرا برسد. به گفته وی، همراهی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز نقش مهمی در برگزاری نخستین دوره جشنواره داشته است.

دبیر جشنواره «روایت علوی» با اشاره به استقبال هنرمندان گفت: تنها در بخش هنرهای تجسمی بیش از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد و هنرمندان حوزه‌های مختلف از جمله نقالان و فعالان هنرهای تجسمی در شهرهای گوناگون کشور در تولید آثار مشارکت داشتند.

وی همچنین خاطرنشان کرد بخشی از برنامه‌های جشنواره در فضاهای عمومی و در میان مردم برگزار شد تا ارتباط مستقیم‌تری میان هنر دینی و مخاطبان شکل گیرد.

جلالی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره خبر داد و افزود جشنواره «علوی؛ مادر امت» با محوریت شخصیت حضرت خدیجه(س) نیز شهریورماه امسال برگزار خواهد شد و همزمان ۱۴ اثر هنری مرتبط با این بانوی بزرگ اسلام رونمایی می‌شود.

هنر توان بیان لایه‌های عمیق امامت را دارد

آیت‌الله محمدتقی سبحانی، رئیس بنیاد امامت، دیگر سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به جایگاه مفهوم امامت در اندیشه اسلامی گفت: اگر سیر تکامل انسان در طول تاریخ بررسی شود، مفهوم امامت یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این مسیر به شمار می‌رود؛ زیرا امام مظهر کامل فضائل انسانی در هر عصر است.

وی افزود: مسئولیت امام تنها به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود و تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را دربرمی‌گیرد؛ از همین رو نمی‌توان امامت را صرفاً در قالب‌های سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی تعریف کرد.

رئیس بنیاد امامت با بیان اینکه هنر از ظرفیت ویژه‌ای برای انتقال مفاهیم برخوردار است، گفت: زبان هنر محدود به جغرافیا و قومیت نیست و می‌تواند با مخاطبان گوناگون در سراسر جهان ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: پیچیدگی‌ها و ابعاد گسترده مفهوم امامت ایجاب می‌کند از ابزارهایی فراتر از بیان مستقیم استفاده شود و هنر با تکیه بر روایت، تصویر و نماد می‌تواند این مفاهیم را برای طیف‌های مختلف مخاطبان قابل درک سازد.

سبحانی تأکید کرد: انتظار می‌رود جشنواره روایت علوی زمینه معرفی گسترده‌تر معارف امامت و ولایت را در داخل و خارج از کشور فراهم کند و این هدف تنها از مسیر تعامل میان حوزه دانش، معرفت و هنر محقق خواهد شد.

رونمایی از درسنامه امامت و سامانه آموزشی

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد جلالی، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم نوری و حجت‌الاسلام والمسلمین نوری شاهرودی از مجموعه ۱۲ جلدی درسنامه امامت و همچنین سامانه آموزش مجازی روایت علوی رونمایی کردند.

همچنین قافله‌باشی، هنرمند نقاش، در بخشی از برنامه به خلق زنده تابلویی با موضوع نبرد حضرت علی(ع) و عمرو بن عبدود پرداخت که با استقبال حاضران روبه‌رو شد.

پس از آن، دبیران بخش‌های مختلف جشنواره ضمن معرفی اعضای هیئت داوران، گزارشی از روند داوری و تعداد آثار دریافتی ارائه کردند.

معرفی برگزیدگان بخش «لوح علوی»

در بخش نقاشی و نگارگری، فریده ورزدار، پریسا محمدی و فرزانه ناصری به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

در بخش نقاشی و تصویرسازی دیجیتال، میکائیل براتی رتبه نخست را کسب کرد، هاجر سلیمی‌نمین دوم شد و کمیل کریمی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش تصویرسازی کودک و نوجوان نیز سعید رزاقی، زهرا کیانی و اسماعیل چشرخ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش کتیبه‌نگاری، افشین نجفی بهزاد، علی فرهاد و حسینعلی حاجی‌محمدی به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در بخش هوش مصنوعی نیز بدون رتبه‌بندی، هدی جهانبخش، حسین اسفندانی، مصطفی شفیعی و زینب محمدیان ولامدهی به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

برگزیدگان بخش شعر و نقل

در محور «اصالت تاریخی» بخش شعر، رضا یزدانی و محمدحسن جمشیدی شایسته تقدیر شناخته شدند و عاطفه جوشقانیان رتبه نخست را به دست آورد.

در محور «غدیر انقلاب» نیز مصطفی توفیقی و رضا شریفی تقدیر شدند و مهدی جهاندار رتبه اول را کسب کرد.

در بخش نقل، از مسعود شاهنگی و محمدرضا محمدی از استان گلستان به عنوان پیشکسوتان این عرصه تجلیل شد.

در بخش کودک، تمامی شرکت‌کنندگان مورد تقدیر قرار گرفتند و سارگل آزادی، حسنا جوادی‌پور و برصام علیزاده رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش نوجوان، رتبه نخست به هیچ اثری اختصاص نیافت. سارینا صیفی دوم شد و علی دریایی در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش بزرگسال نیز حبیبه آزادی و هورا تیلا شایسته تقدیر شناخته شدند. محمد حاج‌محمدی رتبه نخست را کسب کرد، علیرضا متقی دوم شد و مهدی احمدی و امیرحسین دلارام مشترکاً در رتبه سوم قرار گرفتند.

تجلیل از یک چهره پیشکسوت

در پایان آیین اختتامیه، از رسول میرزاعلی، از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار حوزه هنرهای آیینی و روایتگری، تقدیر به عمل آمد.

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