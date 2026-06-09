به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در حاشیه مراسم «روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تهاجم» و یادمان شهدای میناب که در تالار اجتماعات شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، محمدعلی ربانی، مدیرکل توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رئیس مرکز اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ربانی بر لزوم گسترش همکاری‌های بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه و برگزاری رویدادهای بین‌المللی و اردوهای گفت‌وگوی فرهنگی تأکید کرد.

در دیدار مدیرکل توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با مدیران دانشگاه الزهرا (س) نیز، بر برداشتن گام‌های عملی در راستای توسعه گفت‌وگوهای فرهنگی بین‌المللی تأکید شد.

ربانی نیز با اشاره به سابقه همکاری‌های مشترک، به تجربه موفق برگزاری دو دوره مجمع گفت‌وگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب اشاره کرد و گفت: موضوع زن و خانواده می‌تواند هم به عنوان «موضوع گفت‌وگو» و هم به عنوان «سطح گفت‌وگوگران» مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رویکرد ما در گفت‌وگوهای فرهنگی، مسأله محور و مبتنی بر حل مسأله است. گفت‌وگوهای فرهنگی نخبگانی به دنبال شناسایی مسائل مشترک و ارائه راهکارهای عملی برای حل آن‌هاست.

ربانی یادآور شد: ما به دنبال رویکردهای مقطعی و رویدادمحور نیستیم، بلکه ایجاد روندهای پایدار و پویا در قالب دبیرخانه‌های دائمی گفت‌وگوی فرهنگی را دنبال می‌کنیم. در این میان، دانشگاه الزهرا (س) به عنوان دانشگاه تخصصی حوزه بانوان در ایران، جایگاه ویژه‌ای دارد.

ربانی اظهار کرد: در کنار احیای مجمع گفت‌وگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب، تأسیس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی دانشگاه‌های اختصاصی بانوان آسیایی با محوریت دانشگاه الزهرا (س) می‌تواند گامی مؤثر و راهبردی باشد.

نادیا محمودی خطیر، مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) بر آمادگی کامل این دانشگاه برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: همکاری‌های علمی و فرهنگی مرز نمی‌شناسد. دانشگاه الزهرا (س) به عنوان مهم‌ترین دانشگاه جامع حوزه بانوان، آماده توسعه تعاملات علمی و فرهنگی با کشورهای مختلف است.

وی افزود: تجربه مجمع گفت‌وگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب قابلیت تعمیم به جهان اسلام و حتی فراتر از آن را دارد. همچنین برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها، اجلاس‌های بین‌المللی مشترک، اردوهای گفت‌وگوهای فرهنگی و مدارس تابستانی و زمستانی از ظرفیت‌های مهم همکاری است.

امیر رضائی پناه، رئیس اداره گفت‌وگوهای فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر ضرورت احیای دبیرخانه مجمع گفت‌وگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب، گفت: در شرایط پسا جنگ و با توجه به تحرکات رسانه‌ای و سیاسی علیه ایران، ضرورت تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: تلاش‌هایی در جریان است تا ایران در افکار عمومی به صورت نادرست بازنمایی شود و وظیفه ما ارائه تصویر واقعی از تحولات است.

رضائی پناه گفت: شناسایی نخبگان زن در جهان عرب و فراتر از آن، ایجاد بانک اطلاعاتی، برگزاری نشست‌های حضوری و برخط، طراحی رویدادهای بین‌المللی، به روزرسانی وب سایت مجمع، انتشار نشریه چند زبانه، تبادل هیأت‌ها و برگزاری اردوهای گفت‌وگوهای فرهنگی از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.

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