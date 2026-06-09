خبرنگار ترکیهای: همبستگی ملی ایرانیان در جنگ رمضان کمنظیر بود
گورکان دمیر، خبرنگار شبکه اولوسال ترکیه در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، از روحیه مردم ایران و همبستگی ملی شکلگرفته در دوران جنگ به عنوان یکی از مهمترین مشاهدات خود یاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گورکان دمیر، خبرنگار شبکه اولوسال ترکیه در تهران که در سفری به آنکارا آمده بود با سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه دیدار کرد.
ناظمی با اشاره به زحمات گورکان دمیر در ایام جنگ رمضان، از تلاشها و پایمردی این خبرنگار در ایام جنگ تقدیر کرده و از وی خواست تا رسالت خبرنگاری خود را همچنان ادامه دهد.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با بیان اینکه وضعیت رسانه در ترکیه در طول جنگ رمضان فراز و فرودهایی داشت، افزود: در حالی که در روزهای نخست جنگ شاهد یک رویکرد دوگانه در رسانههای ترکیه بودیم، اما با گذر جنگ و مسجل شدن دست برتر ایران در میدان، فضای رسانهها به نفع ایران تغییر کرد.
وی افزود: در این تغییر رویکرد، نقش فشار افکار عمومی نیز قابل توجه بود و شاهد آن بودیم که روح و فکر ملت ترکیه تا چه میزان همراه با ایران بوده و اهمیت راهبردی این جنگ برای آینده ترکیه را درک کرده بودند.
گورکان دمیر نیز با اشاره به فضای جنگی در کشور، آمادگی دولت و ملت ایران را مثالزدنی دانست و از روحیه قوی مردم در روزهای جنگ و به ویژه تجمعات گسترده مردمی در سطح شهر سخن گفت.
خبرنگار شبکه اولوسال ترکیه با اشاره به اینکه از ساعت نخست جنگ مشغول خبررسانی در رسانههای مختلف بوده است، تأکید کرد: ما نگاهی تمدنی به جنگ اخیر داشتیم و بر همین اساس نیز مدیران شبکه از همان ساعات نخست تأکید کردند که علاوه بر شبکه اولوسال که من نماینده رسمی آن در تهران هستم، میتوانم با دیگر شبکههای ترک نیز مصاحبه کنم؛ که همینطور هم شد و در طول روز علاوه بر شبکه خودمان با شبکههایی نظیر سیانان ترک، تیوی ۱۰۰، هابرترک، تی. آر. تی و چندین شبکه پربیننده و جریان اصلی دیگر وارد ارتباط مستقیم شده و به گزارش وضعیت ایران پرداختم.
دمیر افزود: وضعیت روحی و آمادگی مردم ایران و نیز موج همبستگی ملی که مردم ایران در طول چهل روز جنگ و هفتههای پس از آن از خود نشان دادند، به شدت تأثیرگذار بود و من تلاش کردم تا این تصویر را آنچنان که در صحنه وجود داشت، به ترکیه منتقل کنم.