به گزارش ایلنا، این نامه خطاب به مسعود پزشکیان ریاست شورایعالی فضای مجازی، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای ریاست قوه قضائیه، محمدرضا عارف دبیر ستاد راهبری فضای مجازی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیمان جبلی ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نوشته شده است.

متن نامه انجمن وی‌اودی به این شرح است:

بسمه تعالی

با سلام و احترام

انجمن شرکت‌های نمایش ویدیویی آنلاین لازم می‌داند نگرانی جدی خود را نسبت به برخی رویکردهای مطرح‌شده در خصوص نحوه واگذاری حق پخش رویدادهای مهم ورزشی بین‌المللی، از جمله جام جهانی فوتبال، به استحضار جنابعالی برساند.

بر اساس رویه‌ای که از سوی سازمان صدا و سیما مطرح شده است، به جای واگذاری سیگنال پاک (Clean Feed) مسابقات به پلتفرم‌های دارای مجوز کشور، مقرر شده است محتوا صرفاً از طریق iframe و با گزارش، تبلیغات و پخش‌کننده متعلق به سازمان صدا و سیما در اختیار سکوهای داخلی قرار گیرد. مهم‌ترین استدلال مطرح‌شده برای این محدودیت نیز ملاحظات امنیتی عنوان می‌شود.

انجمن معتقد است چنین رویکردی نه تنها کمکی به امنیت رسانه‌ای کشور نمی‌کند، بلکه در بلندمدت می‌تواند آثار معکوس به همراه داشته باشد.

امروز میلیون‌ها ایرانی مسابقات مهم ورزشی را از طریق شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مشاهده می‌کنند؛ شبکه‌هایی که خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند، در برابر قوانین کشور پاسخگو نیستند و هیچ دسترسی مؤثری برای اعمال نظارت یا پیگیری نسبت به آنها وجود ندارد.

در مقابل، پلتفرم‌های داخلی دارای مجوز، شرکت‌های ثبت‌شده ایرانی و گزارشگران ایرانی، همگی در داخل کشور فعالیت می‌کنند، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و در برابر مراجع قانونی و نظارتی کشور پاسخگو هستند.

بر این اساس این پرسش جدی مطرح است که چگونه پخش مسابقات جام جهانی توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارج از کشور با گزارشگران مستقر در خارج از ایران، فاقد نگرانی امنیتی تلقی می‌شود، اما ارائه همان مسابقات توسط پلتفرم‌های داخلی دارای مجوز و گزارشگران ایرانی که تحت نظارت کامل قوانین کشور فعالیت می‌کنند، ناگهان به یک نگرانی امنیتی تبدیل می‌شود؟

بدیهی است شرکت‌های ایرانی و گزارشگران داخلی بیش از هر رسانه خارجی خود را ملزم به رعایت قوانین، ضوابط و ملاحظات ملی می‌دانند. از این رو، محدود کردن ظرفیت رسانه‌های داخلی به بهانه نگرانی‌هایی که در عمل درباره رسانه‌های خارجی اساساً قابل اعمال نیست، نتیجه‌ای جز تضعیف بازیگران داخلی و تقویت مرجعیت رسانه‌های خارجی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، مدل پیشنهادی iframe عملاً تنها امکان رقابت و نوآوری را از پلتفرم‌های داخلی سلب می‌کند. تفاوت در گزارش، تحلیل، برنامه‌های جانبی، پوشش‌های اختصاصی و تجربه کاربری، تنها حوزه‌ای است که امکان ایجاد تنوع، خلاقیت و رقابت سالم میان رسانه‌های داخلی را فراهم می‌آورد. در مدل پیشنهادی فعلی، سکوهای داخلی عملاً به ویترینی برای نمایش محصول یک رسانه واحد تبدیل می‌شوند و انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در این حوزه به شدت کاهش می‌یابد.

این انجمن معتقد است اگر واقعاً نگرانی موجود، نمایش تصاویر مغایر با ضوابط و ملاحظات کشور است، راه‌حل آن کاملاً روشن و قابل اجراست؛ سازمان صدا و سیما می‌تواند سیگنال پاک و ویرایش‌شده مسابقات را در اختیار تمامی پلتفرم‌های دارای مجوز قرار دهد و مسئولیت اعمال ملاحظات تصویری را بر عهده بگیرد.

پس از آن، هر پلتفرم بتواند گزارشگران، کارشناسان، برنامه‌های تحلیلی، پوشش‌های جانبی و تجربه کاربری اختصاصی خود را ارائه کند؛ امری که هم در چهارچوب قوانین کشور انجام می‌شود و هم موجب شکل‌گیری رقابت، نوآوری و افزایش جذابیت رسانه‌های داخلی خواهد شد.

در واقع اگر مسئله، کنترل تصاویر مسابقات است، سیگنال پاک راه‌حل کامل و کافی آن محسوب می‌شود. اصرار بر واگذاری iframe به جای سیگنال پاک، عملاً ارتباطی با کنترل تصاویر ندارد؛ زیرا تصاویر در هر دو حالت از یک منبع واحد تأمین می‌شوند. تفاوت اصلی آن است که در مدل iframe، امکان هرگونه خلاقیت، نوآوری، رقابت و خلق ارزش افزوده از رسانه‌های داخلی سلب می‌شود.

امنیت رسانه‌ای کشور از مسیر محدود کردن رسانه‌های داخلی حاصل نمی‌شود؛ بلکه از مسیر تقویت آنها، افزایش جذابیت آنها برای مخاطب و کاهش وابستگی افکار عمومی به رسانه‌های خارجی تأمین خواهد شد.

لذا از آن مقام محترم درخواست می‌شود موضوع از منظر منافع بلندمدت امنیت رسانه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته و زمینه دسترسی پلتفرم‌های دارای مجوز به سیگنال پاک مسابقات ورزشی فراهم گردد تا ضمن حفظ کامل ملاحظات حاکمیتی، امکان رقابت، نوآوری و رشد رسانه‌های داخلی نیز حفظ شود.

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