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سیدعباس صالحی:

کنار هم بودن ایران و لبنان راهبرد ضروری دفاعی است

کنار هم بودن ایران و لبنان راهبرد ضروری دفاعی است
کد خبر : 1796506
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: ایران و لبنان دشمن غدار مشترک دارند و کنار هم بودن آنها راهبرد ضروری دفاعی است.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی دوشنبه (۱۸ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: نه ایران برای لبنان می‌جنگد و نه لبنان برای ایران، هر دو دشمن غدار مشترک دارند. رژیم صهیونیستی، لبنان اشغال‌شده و ایران تجزیه یافته را می‌خواهد و در این احوال کنار هم بودن، راهبرد ضروری دفاعی است و نه فقط یک همدردی انسانی. موضوع را غلط تصویر نکنیم.

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