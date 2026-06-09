کنار هم بودن ایران و لبنان راهبرد ضروری دفاعی است

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی دوشنبه (۱۸ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: نه ایران برای لبنان می‌جنگد و نه لبنان برای ایران، هر دو دشمن غدار مشترک دارند. رژیم صهیونیستی، لبنان اشغال‌شده و ایران تجزیه یافته را می‌خواهد و در این احوال کنار هم بودن، راهبرد ضروری دفاعی است و نه فقط یک همدردی انسانی. موضوع را غلط تصویر نکنیم.

انتهای پیام/