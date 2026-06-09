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بهرام افشاری برای نمایش خانگی سریال می‌سازد

بهرام افشاری برای نمایش خانگی سریال می‌سازد
کد خبر : 1796500
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سریال «ویران» به کارگردانی بهرام افشاری و تهیه‌کنندگی محمد شایسته در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.

به گزارش ایلنا، بهرام افشاری بازیگر سینما با انتشار یک استوری در صفحه مجازی خود و رونمایی از لوگوی ویران، از کارگردانی یک سریال خبر داد.

این بازیگر پیش‌تر فیلم سینمایی «هفتادسی» را کارگردانی کرده است.

بر اساس اعلام افشاری، سریال «ویران» به کارگردانی بهرام افشاری و تهیه کنندگی محمد شایسته در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.

لوگوی سریال ویران توسط شایان شفابخش طراحی شده است.

این سریال محصول فیلیمو است و جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

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