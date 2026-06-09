بهرام افشاری برای نمایش خانگی سریال میسازد
سریال «ویران» به کارگردانی بهرام افشاری و تهیهکنندگی محمد شایسته در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.
به گزارش ایلنا، بهرام افشاری بازیگر سینما با انتشار یک استوری در صفحه مجازی خود و رونمایی از لوگوی ویران، از کارگردانی یک سریال خبر داد.
این بازیگر پیشتر فیلم سینمایی «هفتادسی» را کارگردانی کرده است.
بر اساس اعلام افشاری، سریال «ویران» به کارگردانی بهرام افشاری و تهیه کنندگی محمد شایسته در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.
لوگوی سریال ویران توسط شایان شفابخش طراحی شده است.
این سریال محصول فیلیمو است و جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.