به گزارش ایلنا، بهرام افشاری بازیگر سینما با انتشار یک استوری در صفحه مجازی خود و رونمایی از لوگوی ویران، از کارگردانی یک سریال خبر داد.

این بازیگر پیش‌تر فیلم سینمایی «هفتادسی» را کارگردانی کرده است.

بر اساس اعلام افشاری، سریال «ویران» به کارگردانی بهرام افشاری و تهیه کنندگی محمد شایسته در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.

لوگوی سریال ویران توسط شایان شفابخش طراحی شده است.

این سریال محصول فیلیمو است و جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

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