اعلام جزئیات مراسم یابود مرحوم درویش رضا منظمی

به گزارش ایلنا، در پی درگذشت درویش رضا منظمی از چهره‌های تأثیرگذار عرصه فرهنگ و هنر ایران، مراسم یادبود این هنرمند فقید روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی خانواده آن مرحوم، این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر در مسجد نظام مافی تهران واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی، بعد از سه‌راه جنت‌آباد برگزار خواهد شد.

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