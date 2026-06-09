اعلام جزئیات مراسم یابود مرحوم درویش رضا منظمی
مراسم یادبود زندهیاد درویش رضا منظمی از چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و موسیقی ایران، روز جمعه ۲۲ خرداد با حضور خانواده، هنرمندان و دوستداران این هنرمند فقید در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در پی درگذشت درویش رضا منظمی از چهرههای تأثیرگذار عرصه فرهنگ و هنر ایران، مراسم یادبود این هنرمند فقید روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار میشود.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی خانواده آن مرحوم، این مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بعدازظهر در مسجد نظام مافی تهران واقع در بلوار آیتالله کاشانی، بعد از سهراه جنتآباد برگزار خواهد شد.