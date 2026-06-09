افین آماده درخشش در سطح جهانی/ از احیای آسیابهای تاریخی تا گردشگری کشاورزی
فرماندار شهرستان زیرکوه گفت: روستای تاریخی «افین» با تمرکز بر مشارکت مردمی و احیای ظرفیتهای گردشگری کشاورزی، خود را برای درخشش در سطح جهانی آماده میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، علی امینی، روستای افین را نگینی در قلب خراسان جنوبی خواند که پتانسیلهای فراوانی در حوزه گردشگری کشاورزی دارد.
فرماندار شهرستان زیرکوه روز سهشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در نشست راهبردی جهانیشدن روستای افین، بر نقش بیبدیل مشارکت مردمی، به ویژه بانوان، در پیشبرد این اهداف تأکید کرد.
او بر لزوم احیای ابنیه تاریخی از جمله آسیابهای کهن و مرمت بافت با ارزش و سنگی روستا به صورت مشارکتی تأکید و خاطرنشان کرد: گردشگرانِ افین تنها با یک روستا روبرو نیستند، بلکه با مقصدی مواجهاند که در آن، میراث تاریخی در کنار باغات گسترده زرشک (قطب زرشک بیدانه جهان)، تجربهای ناب از گردشگری کشاورزی را رقم میزند.
امینی گفت: برگزاری رویدادهای بومی و محلی در این روستا، زمینهای مناسب برای پیوند فرهنگ اصیل منطقه با گردشگران جهانی فراهم خواهد کرد. افین با این رویکرد، در حال تبدیل شدن به الگویی موفق از توسعه پایدار و اشتغالزایی مبتنی بر اصالتهای بومی است و گامهای مؤثری در مسیر جهانی شدن برمیدارد.
سیداحمد برآبادی نیز در این نشست بیان کرد: پروژه جهانیشدن روستای تاریخی «افین» ادامه دارد با هدف معرفی این مقصد گردشگری به عرصه بینالمللی، اقدامات ارزندهای در حال انجام است و در همین راستا، «شورای راهبردی روستای افین» تشکیل و اعتبارات ویژهای برای مرمت مسجد جامع تاریخی این روستا، پس از یک دهه وقفه، تخصیص یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در جلسهای که با همین منظور در محل فرمانداری شهرستان زیرکوه تشکیل شد، بر اهمیت جایگاه افین به عنوان قطب تولید زرشک بیدانه در جهان تاکید کرد.
او گفت: تدوین طرح جامع گردشگری با ردیف اعتباری ملی، گامی بلند برای تثبیت نام افین در نقشه جهانی گردشگری است.
برآبادی بیان کرد: در راستای آمادهسازی برای ارزیابیهای بینالمللی UN Tourism، اقداماتی نظیر تولید محتوای گردشگری به شش زبان زنده دنیا و نصب تابلوهای دوزبانه در دستور کار قرار گرفته است. پیوستن به شبکه دهکدههای جهانی نه تنها برندسازی بینالمللی برای این روستای تاریخی به همراه خواهد داشت، بلکه به حفظ میراث طبیعی و فرهنگی منطقه برای نسلهای آینده کمک شایانی خواهد کرد.