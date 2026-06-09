به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در این آیین، جوایز دومین پویش ملی «وطن به روایت من» در دو بخش فیلم و عکس به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

در بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من» هیئت انتخاب و داوری متشکل از: همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده به دبیرخانه پویش، ۱۴ اثر را با در برگیریِ ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ مستند کوتاه و ۴ فیلم کوتاه تجربی را برای نمایش در ستون ویژه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب کردند.

همچنین حافظ احمدی، ساتیار امامی و رضا معطریان نیز در بخش عکسِ دومین پویش ملی «وطن به روایت من» پس از ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه پویش، ۴۲ عکس از ۲۶ عکاسِ را برای حضور در نمایشگاه عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی کردند.

بر این اساس نمایشگاهی از عکس‌های منتخب این پویش با موضوع جنگ تحمیلی سوم، به مدت یک هفته در محوطه داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معرض دید عموم علاقمندان گذاشته می‌شود.

آیین پایانی دومین پویش ملی فیلم و عکس «وطن به روایت من» ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در سالن زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور سازمان سینمایی، واقع در میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی، طبقه اول، برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/