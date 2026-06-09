معرفی عوامل نمایش «بابایی بخند»

به گزارش ایلنا، نمایش «بابایی بخند» که عنوان مقام دوم بخش نمایشنامه‌نویسی را در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان کسب کرده، از چهارشنبه (۲۰ خردادماه) در تالار هنر اجرای عمومی خود را آغاز می‌کند.

امین‌رضا ملک‌محمودی نویسنده این اثر نمایشی است. در خلاصه داستان «بابایی بخند» آمده است: گلی، دختری نوجوان، متوجه تغییرات رفتاری پدربزرگ خود می‌شود. او در ابتدا فراموشی‌های پدربزرگ را شوخی می‌پندارد، اما به مرور با واقعیت بیماری او روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند در کنار خانواده با این شرایط کنار بیاید.

در این نمایش امین‌رضا ملک‌محمودی، نگار تقوی‌راد و کیمیا حسین‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل این نمایش عبارتند از بازیگردان: مصطفی دارابی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: یاسمین معیری، طراح لباس: شهرزاد مدیری، طراح نور: رضا خضرایی، طراح صحنه: الهام ترکمن، طراح گریم: حسین تبریزی و لیلا پریشان، آهنگساز: علی جنابی، طراح پوستر: آرزو سالارنژاد، مدیر صحنه: سما احمدی، مدیر روابط عمومی: ریحانه مطهری و تئاتر کودک‌ببین، مدیر هماهنگی: سارا احمدی، مشاور رسانه: درسا بخشندگی.

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی از ۲۰ تا ۳۰ خرداد، هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تالار هنر میزبان مخاطبان می‌شود.

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