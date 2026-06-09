تولید ترانه «قلب دروازهها» برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
ساجد قدوسیان، تهیهکننده ترانه «قلب دروازهها» از تولید این اثر در رادیو صبا به مناسبت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خبر داد؛ اثری که به گفته او در فضایی میان هیجان رقابتهای فوتبالی، نبرد رسانهای و حالوهوای حماسی روزگار شکل گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، ترانه «قلب دروازهها» به تهیهکنندگی و طراحی آهنگ ساجد قدوسیان و با محوریت فضای ملی و ورزشی تولید شده و از جمله آثار تازه معاونت صدا به شمار میرود که همزمان با حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی آماده انتشار شده است.
ساجد قدوسیان در توضیح روند شکلگیری این اثر گفت: ترانه «قلب دروازهها» با رویکردی ملی و ورزشی تولید شده و در مراحل مختلف ساخت آن از ظرفیتهای هوش مصنوعی در بخشهایی از تولید موسیقی و طراحی کلیپ استفاده کردهایم. تلاش کردیم در کنار روشهای معمول تولید موسیقی از فناوریهای جدید هم بهره بگیریم.
وی افزود: خوانندگی این اثر را محمدمهدی ساوه برعهده داشته است. همچنین در بخشی از قطعه، با اجازه و همراهی امیر تاجیک از بخش کوتاهی از اثر شناختهشده «چشم خلیج فارس» استفاده شده که حضور آن در ساختار کار، به تقویت فضای حماسی و ملی قطعه کمک کرده است.
این تهیهکننده درباره فضای محتوایی اثر نیز توضیح داد: فضای این کار ترکیبی از حالوهوای ورزشی و ملی است. در واقع تلاش کردیم اثری شکل بگیرد که در تقاطع سه میدان قرار دارد؛ میدان رقابت فوتبالی، میدان جنگ رسانهای و فضای حماسی و واقعی نبردی که این روزها در آن قرار داریم.
قدوسیان همچنین اعلام کرد: همزمان با انتشار این قطعه، کلیپ آن نیز آماده شده که از آن رونمایی خواهد شد.
گفتنی است، آیین رونمایی از ترانه «قلب دروازهها» که از تولیدات معاونت صدا و به مناسبت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ساخته شده، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۰۰، در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو با حضور تعدادی از اهالی فوتبال و مسئولان برگزار میشود.