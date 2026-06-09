فراخوان رویداد ملی «ایراندخت» منتشر شد
دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره، فراخوان رویداد ملی «ایراندخت» را با موضوع «ایران همیشه سرافراز» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره؛ رویداد ملی «ایراندخت» را ویژه گروههای تئاتر بانوان در دو بخش نمایش صحنهای (مبتنی بر طراحی حرکت) و نمایشهای کوتاه منتشر کرده است.
روایداد ملی ایران دخت با موضوع «ایران همیشه سرافراز» و با محوریتهای هویت فرهنگ ایرانی (اقوام، آئینها و فولکلور)، ادبیات و اسطوره (شاهنامه و ادبیات کهن)، زنان مقاومت و حماسه توسط دفتر تئاتر ویژه بانوان، با هدف خلق اثر مبتنی بر طراحی حرکت، که از فرهنگ غنی، آداب و رسوم، آئینهای اقوام و جشنهای بومی و محلی و فولکلور ایران عزیز الهام گرفته؛ منتشر شده و به هنرمندان فرصت میدهد تا آثار نمایشی خود را در چارچوب متن نمایشی، پرفورمنس، تئاتر فیزیکال و متن موسیقیایی به مخاطب علاقمند، ارائه کنند.
متن کامل فراخوان رویداد ملی «ایران دخت» به شرح ذیل است:
یا لطیف
فراخوان رویداد ملّی «ایراندخت»
دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره؛ رویداد ملی «ایران دخت» را ویژه بانوان هنرمند عرصه هنرهای نمایشی با هدف خلق اثر مبتنی بر طراحی حرکت، که از فرهنگ غنی، آداب و رسوم، آئینهای اقوام و جشنهای بومی محلی و فولکلور ایران عزیز الهام گرفته شده است؛ برگزار میکند. این همراهی به هنرمندان فرصت میدهد تا آثار نمایشی خود را در چارچوب متن نمایشی، پرفورمنس، تئاتر فیزیکال و متن موسیقیایی به مخاطب علاقمند ارائه کنند.
موضوع:
ایران همیشه سرفراز
*اولویتها:
توجه به هویت ملی با رویکرد اقوام ایرانی.
تقویت همبستگی ملی و امید بخشی با رویکرد اقتباس از مضامین ملی داستانهای فولکلور.
توجه ویژه به ادبیات کهن ایرانی-اسلامی.
توجه و اهتمام به خلق اثر از آئینهای بومی- محلی با مضامین همگرایی اجتماعی.
بهرهگیری از تکنیکهای نمایشی-حرکتی به منظور خلق اثر خلاق و میان رشتهای.
بهرهگیری از ادبیات مقاومت با نگاه بر مبارزات اقوام در مقابل دشمن.
بهرهگیری از شاهنامه با رویکرد خلق اثر زیبا شناختی از منظر بانوان و برای مخاطب بانو.
نقش زنان ایران در جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم
بخشهای رویداد:
نمایش صحنهای (مبتنی بر طراحی حرکت)
نمایشهای کوتاه (ویژه گروههای نمایشی بانوان)
حمایتها در دو بخش رویداد:
اختصاص تالارهای سوره و اندیشه به منظور اجرای بخش صحنهای.
اختصاص تماشاخانههای مهر و ماه و پلاتوی زنده یاد دکتر کشنفلاح به منظور اجرای بخش نمایشهای کوتاه.
اختصاص ۸۰٪ از فروش گیشه به گروه نمایشی.
ایجاد کمپین تبلیغات و رسانه.
تقدیر از گروههای منتخب در آئین اختتامیه رویداد.
انجام کلیه امور تشریفات در اجرا.
اختصاص تکنسین بانو در سالن اجرا و اتاق فرمان.
اعطای گواهی حضور برای گروههای شرکت کننده.
همراهی استاد راهنما با گروه از ایده تا اجرا (ویژه بخش نمایش کوتاه).
مقررات ثبت نام:
ثبت نام و ارسال اثر صرفاً از طریق سایت www. artfest. ir و در تاریخ مشخص شده امکانپذیر میباشد.
بارگذاری اجازهنامهی کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر ضروری است.
بارگذاری فایل PDF خلاصه طرح کارگردانی و رزومه کارگردان و گروه نمایشی الزامی است.
کلیه عوامل گروه متشکل از بانوان و اجرای نمایش ویژه مخاطب بانو است.
مقررات تخصصی بخش نمایش کوتاه:
این بخش ویژه گروههای نمایشی شهر تهران و شهرستانهای استان تهران است.
مدت زمان اجرا حداکثر ۳۰ دقیقه
گروههای جوان که فقط دارای ایده نمایشی میباشند و خواهان شرکت در این بخش رویداد هستند میتوانند با محوریت استاد راهنما از ایده تا اجرا آثار خود را تولید کنند.
تقویم اجرایی:
بخش نمایش صحنهای:
آخرین مهلت ثبت نام: ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵
اعلام اولیه نتایج طرح و ایدههای اجرایی: ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵
ارزیابی آثار: ۱۰ الی ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵
برگزاری رویداد: شهریور الی آبان ماه ۱۴۰۵
بخش نمایش کوتاه:
آخرین مهلت ثبت نام (نمایشنامه، طرح و ایده اجرایی) : ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵
اعلام اولیه نتایج طرح و ایدههای اجرایی: نیمه اول مردادماه ۱۴۰۵
ارزیابی آثار: ۱۵ الی ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵
برگزاری رویداد: ۱ الی ۶ آذرماه ۱۴۰۵
آیین اختتامیه: ۶ آذرماه ۱۴۰۵ در تجلیل از خلاقیت و توانمندی بانوان هنرمند، در آستانه میلاد فرخنده حضرت فاطمهزهرا (س) برگزار میشود.
دبیرخانه رویداد: تهران. خیابان سمیه. حوزه هنری انقلاب اسلامی. طبقه چهارم. دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی.
تلفن: ۹۱۰۸۸۴۱۷-۰۲۱