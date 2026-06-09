به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بررسی، پیگیری و رفع موانع اجرایی ۳۰ پروژه گردشگری با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و تسریع روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور دانست.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های بخش‌خصوصی و ضرورت ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی رفع موانع سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی برای تسریع در اجرای پروژه‌های گردشگری و جلوگیری از توقف یا طولانی شدن روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با پیگیری‌های مستمر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، موانع اجرایی بیش از ۳۰ پروژه کلان گردشگری برطرف شده و زمینه لازم برای ادامه فعالیت و پیشبرد مراحل اجرایی این طرح‌ها فراهم آمده است.

به گفته شالبافیان، پروژه‌های گردشگری در استان‌های تهران، بوشهر، گیلان، سمنان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان از جمله طرح‌هایی هستند که با بهره‌مندی از مصوبات حمایتی و ظرفیت‌های قانونی، از چالش‌های اداری، مالی و اجرایی عبور کرده و مجدداً در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به نقش راهبردی سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار گردشگری کشور تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید در حوزه گردشگری، از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود و این رویکرد با هدف ارتقای شاخص‌های اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه متوازن منطقه‌ای و شتاب‌بخشی به بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای پشتیبان تولید و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، زمینه‌ساز تحقق اهداف کلان توسعه گردشگری کشور و افزایش سهم این صنعت در رشد اقتصادی ملی خواهد بود.

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