خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«تک به تک»، رقابتی در سایه جام جهانی

«تک به تک»، رقابتی در سایه جام جهانی
کد خبر : 1796370
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت‌نام مسابقه «تک به تک» همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پویش هیس‌طوری، مسابقه «تک به تک» که از شبکه ورزش پخش می‌شود، همزمان با رویداد جام‌جهانی با محوریت بازخوانی تاریخ استعمار و تأثیر آن بر جهان امروز، در ۲۵ قسمت و در دو بخش مجزا برگزار می‌شود.

بازپخش هر قسمت نیز از شبکه امید روی آنتن خواهد رفت.

شرکت‌کنندگان با انجام مأموریت‌های مسابقه، علاوه بر رقابت در بخش‌های اصلی، در قرعه‌کشی جوایز نقدی نیز حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برای هر قسمت یک جایزه دو میلیون تومانی در نظر گرفته شده و مجموع اعتبار جوایز این رویداد بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است. همچنین کسانی که ضمن ثبت‌نام در سامانه، مأموریت‌های آن را تکمیل می‌کنند تا سقف ۶۰ میلیون تومان به قید قرعه جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در برنامه با مراجعه به نشانی hisstori.ir/tak-be-tak یا ارسال عدد ۷ به سرشماره ۳۰۰۰۴۴۵ در این مسابقه ثبت‌نام نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی