«تک به تک»، رقابتی در سایه جام جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پویش هیس‌طوری، مسابقه «تک به تک» که از شبکه ورزش پخش می‌شود، همزمان با رویداد جام‌جهانی با محوریت بازخوانی تاریخ استعمار و تأثیر آن بر جهان امروز، در ۲۵ قسمت و در دو بخش مجزا برگزار می‌شود.

بازپخش هر قسمت نیز از شبکه امید روی آنتن خواهد رفت.

شرکت‌کنندگان با انجام مأموریت‌های مسابقه، علاوه بر رقابت در بخش‌های اصلی، در قرعه‌کشی جوایز نقدی نیز حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برای هر قسمت یک جایزه دو میلیون تومانی در نظر گرفته شده و مجموع اعتبار جوایز این رویداد بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است. همچنین کسانی که ضمن ثبت‌نام در سامانه، مأموریت‌های آن را تکمیل می‌کنند تا سقف ۶۰ میلیون تومان به قید قرعه جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت شرکت در برنامه با مراجعه به نشانی hisstori.ir/tak-be-tak یا ارسال عدد ۷ به سرشماره ۳۰۰۰۴۴۵ در این مسابقه ثبت‌نام نمایند.

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