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«استوار ساقی» به هند می‌رود

«استوار ساقی» به هند می‌رود
کد خبر : 1796367
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مستند «استوار ساقی» ساخته میلاد محمدی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) به بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم احمد آباد هندوستان راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «استوار ساقی» که پیش‌تر در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفته، درباره شخصیتی است که در تاریخ زندان قزل قلعه حضوری پررنگ داشته است. جشنواره احمدآباد، نمایش دهنده فیلم‌هایی متنوع و رنگارنگ از سراسر جهان است. هفدهمین دوره این جشنواره هشتم تا دهم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در این دوره ۴۷۰۰ فیلم از ۱۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره احمدآباد رسید، «استوار ساقی» توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.

«استوار ساقی» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

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