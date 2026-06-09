به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری روز جهانی صنایع دستی با حضور بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و او در این نشست با ارائه آخرین آمار فعالان صنایع دستی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ۶۲۳ هزار و ۹۹۵ نفر در حوزه صنایع دستی کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد بیش از ۵۰۸ هزار نفر را بانوان و بیش از ۱۲۰ هزار نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: فعالان صنایع دستی در ۱۸ گروه رشته‌ای و ۲۹۹ رشته صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند. همچنین حدود ۸۰ درصد رشته‌های رایج صنایع دستی کشور دارای مجوز فعالیت هستند و در سراسر کشور تولید و عرضه می‌شوند.

سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به فراوانی رشته‌های فعال در کشور گفت: بیشترین تعداد شاغلان صنایع دستی در حوزه بافته‌های داری و غیرداری فعالیت دارند. در این میان بیش از ۱۵۸ هزار نفر در بافته‌های داری، حدود ۶۴ هزار نفر در صنایع حصیری و بیش از ۵۲ هزار نفر در صنایع دستی چوبی مشغول به کار هستند.

ندایی با تأکید بر حرکت صنایع دستی به سمت پاسخگویی به نیازهای روز جامعه تصریح کرد: امروز بیش از ۷۰ درصد تولیدات صنایع دستی کشور ماهیت کاربردی پیدا کرده و تولیدکنندگان تلاش می‌کنند محصولات خود را متناسب با نیاز بازار و زندگی روزمره عرضه کنند.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته را تصویب قوانین و مقررات حمایتی در مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت دانست و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای نخستین‌بار صنایع دستی در مواد ۸۲ و ۸۳ مورد توجه قرار گرفت و موضوعاتی همچون اشتغال، آموزش و صادرات در این حوزه به صورت مشخص دیده شد.

سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی افزود: در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده و موضوع صادرات فرش و صنایع دستی نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند سهم هر یک از این بخش‌ها به صورت جداگانه تعیین نشده است.

وی از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برنامه هفتم خبر داد و گفت: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع دستی در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته و پس از شکل‌گیری در سطح استانی، ساختار ملی این تشکل‌ها نیز ایجاد خواهد شد.

ندایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمایت‌های مالی اظهار کرد: تا سال گذشته تسهیلات صنایع دستی و بوم‌گردی‌ها ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف می‌شد، اما با مصوبه دولت، وزارت میراث فرهنگی در کنار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سه دستگاه اصلی حوزه اشتغال شناخته شد.

وی ادامه داد: در این چارچوب بیش از ۱۸ هزار هنرمند صنایع دستی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و تاکنون حدود ۲.۳ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. همچنین در مجموع ۱۲ همت تسهیلات برای حوزه صنایع دستی و بوم‌گردی‌ها پیش‌بینی شده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی بازارچه‌های صنایع دستی اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور ۹۸ بازارچه صنایع دستی نیمه‌تمام و بلاتکلیف وجود داشت که مقرر شد بازارچه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند به بهره‌برداری برسند. در این راستا برنامه افتتاح ۶۰ بازارچه صنایع دستی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی خدمات حوزه صنایع دستی خبر داد و افزود: طی دو ماه گذشته چهار فرآیند اصلی شامل صدور مجوزها، مدیریت بازارچه‌ها، نمایشگاه‌ها و ثبت‌نام تشکل‌های حرفه‌ای به صورت هوشمند و الکترونیکی انجام شده است.

ندایی با اشاره به بازنگری در فرآیند ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی گفت: شاخص‌های ثبت ملی و جهانی شهرها و روستاهای صنایع دستی اصلاح شده و از این پس هر شهر یا روستایی که واجد شاخص‌های لازم باشد، بدون محدودیت برای ثبت ملی و جهانی معرفی خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های روز جهانی صنایع دستی نیز اظهار کرد: همزمان با هفته جهانی صنایع دستی، برنامه‌های متنوعی در سطح ملی و استانی برگزار خواهد شد و استان‌ها برنامه‌های گسترده‌ای را برای پاسداشت این مناسبت تدارک دیده‌اند.

سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در پایان از واگذاری مسئولیت اعطای درجه هنری به وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: تا سال گذشته فرآیند ارزشیابی هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، اما این مسئولیت اکنون به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتقل شده است.

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