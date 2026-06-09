با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران برگزار میشود؛
وین، میزبان اولین نمایشگاه تخصصی کتابهای ایرانشناسی
رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین) میزبان نمایشگاه تخصصی کتابهای ایرانشناسی میشود.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه تخصصی کتابهای ایرانشناسی با هدف معرفی تازهترین آثار و دستاوردهای حوزه ایرانشناسی به پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و علاقهمندان به مطالعات ایرانی، از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ در شهر وین برگزار میشود.
در این نمایشگاه، مجموعهای از کتابهای ایرانشناسی به زبانهای آلمانی و انگلیسی از ناشران و مراکز علمی فعال در این حوزه عرضه خواهد شد. برگزارکنندگان تلاش کردهاند بستری برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی اروپا با ظرفیتهای علمی، فرهنگی و تمدنی ایران فراهم آورند و زمینه تعامل میان پژوهشگران و ناشران این عرصه را گسترش دهند.
افتتاحیه نمایشگاه روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار میشود و سه تن از چهرههای شناختهشده حوزه مطالعات ایران و فرهنگ ایرانی شامل: دکتر زیبیله ونتکر (Sibylle Wentker)، پژوهشگر، استاد دانشگاه و معاون آکادمی ملی علوم اتریش؛ دکتر نصرتالله رستگار، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات فارسی و دکتر رضا غلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رایزن فرهنگی ایران در اتریش سخنرانی میکنند.
در این رویداد فرهنگی در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن نیز با محوریت بررسی وضعیت نشر ایرانشناسی، گفتوگوهای تخصصی درباره چالشها و فرصتهای این حوزه و همچنین چشماندازهای آینده مطالعات ایرانی در اروپا ادامه مییابد. روز دوم نیز به «گفتوگوی انتقادی درباره نشر ایرانشناسی» و روز سوم به «چشماندازهای آینده نشر و پژوهشهای ایرانشناختی» اختصاص یافته است.
علاقمندان میتوانند در ساعات ۱۰ تا ۱۶ از نمایشگاه بازدید کنند. این رویداد در محل سالن ابن سینا در خانه حکمت ایرانیان، وین برگزار میشود.
برگزار کنندگان ابراز امیدواری کردهاند که این نمایشگاه که برای نخستین بار برگزار میشود، به فرصتی مؤثر برای معرفی میراث علمی و فرهنگی ایران، تقویت شبکههای علمی ایرانشناسی و توسعه همکاریهای پژوهشی میان مراکز دانشگاهی و فرهنگی ایران و اروپا تبدیل شود.