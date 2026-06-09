به گزارش ایلنا، نهصد و پنجاه و یکمین نشست از سلسله نشست‌های شب‌های بخارا به بررسی فعالیت‌های «آی‌قصه» اختصاص یافته است.

این نشست در ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ با حضور و سخنرانی الهام پاوه‌نژاد، فرزین فردیس، پوریا عالمی و علی دهباشی در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.

مروری بر هفت سال فعالیت «آی‌قصه»، اجرای موسیقی شهر آی‌قصه به آهنگسازی و سرپرستی نیوشا قربانی، نیلوفر قربانی و بامداد افشار و رونمایی از برنامه‌ها و پروژه‌های جدید این مجموعه از دیگر بخش‌های این نشست خواهد بود.

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