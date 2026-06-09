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برگزاری مراسم سوگِ «امینِ ایران» با موضوع زنان و خانواده

برگزاری مراسم سوگِ «امینِ ایران» با موضوع زنان و خانواده
کد خبر : 1796328
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سومین آیین گرامیداشت «امینِ ایران» به یاد رهبر حکیم انقلاب، خانواده شهیدشان و با گرامیداشت مقام شهدای خانوادگی چهارشنبه ۲۰ خردادماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آستانه روز خانواده و با گرامیداشت مقام شهدای خانوادگی آیین «امین ایران ۳-روایت مهر» در بزرگداشت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که به همراه خانواده گرانقدرشان به فیض شهادت نائل آمدند به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل تالار وحدت برگزار خواهد شد. 

عنوان «امینِ ایران» برگرفته از تخلص «امین» است که رهبر شهید انقلاب در سروده‌های خود از آن استفاده می‌کردند و به همین مناسبت برای این آیین سوگ انتخاب شده است. 

سومین آیین سوگ «امینِ ایران» روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

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