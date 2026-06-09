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عکس‌های جنگ رمضان در تانزانیا

عکس‌های جنگ رمضان در تانزانیا
کد خبر : 1796324
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به همت رایزنی فرهنگی ایران در دارالسلام، فریم‌های ایرانی «جنگ رمضان» با محوریت آثار هنری عکاسان ایرانی در مسجد بزرگ شیعیان اثنی عشری برپا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نمایشگاه، ۵۰ عکس از تهاجم وحشیانه آمریکایی – صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، به نمایش درآمد. 

در آغاز این نمایشگاه، کلیپی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) پخش شد که پیوند غدیر و میناب را تبیین می‌کرد. 

این تصاویر حاصل تلاش ۹ عکاس کشورمان به نام‌های سعید عبدلی‌زاده، مرتضی آخوندی، مصطفی رنجبر، مهران پندار، محمدرسول مرادی، علیرضا سالاری، مسعود محمدی، محمدامین عباسی و خانم حدیث قنبری بود. 

سکوت در برابر خون بی‌گناهان، یک انتخاب نیست و شریک شدن در فراموشی است، خون یک کودک، از هر مرز، پرچم و سیاستی مقدس‌تر است، و خون را سرخ آفریدند، تا کسی نتواند بگوید آن را ندیدم! ، چرا باید آخرین یادگار مادری، دفتر مدرسه‌ی فرزندش باشد، اگر نتوانیم برای بی‌گناهان بایستیم، برای چه چیزی خواهیم ایستاد؟ ، نوشته‌های روی تابلوی آثار عکاسان کشورمان بود.

 

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