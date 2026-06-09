به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نمایشگاه، ۵۰ عکس از تهاجم وحشیانه آمریکایی – صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب، به نمایش درآمد.

در آغاز این نمایشگاه، کلیپی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (ره) پخش شد که پیوند غدیر و میناب را تبیین می‌کرد.

این تصاویر حاصل تلاش ۹ عکاس کشورمان به نام‌های سعید عبدلی‌زاده، مرتضی آخوندی، مصطفی رنجبر، مهران پندار، محمدرسول مرادی، علیرضا سالاری، مسعود محمدی، محمدامین عباسی و خانم حدیث قنبری بود.

سکوت در برابر خون بی‌گناهان، یک انتخاب نیست و شریک شدن در فراموشی است، خون یک کودک، از هر مرز، پرچم و سیاستی مقدس‌تر است، و خون را سرخ آفریدند، تا کسی نتواند بگوید آن را ندیدم! ، چرا باید آخرین یادگار مادری، دفتر مدرسه‌ی فرزندش باشد، اگر نتوانیم برای بی‌گناهان بایستیم، برای چه چیزی خواهیم ایستاد؟ ، نوشته‌های روی تابلوی آثار عکاسان کشورمان بود.

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