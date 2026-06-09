درگذشت یک پیشکسوت قرآنی و پیام معاون وزیر ارشاد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در پیامی به مناسبت درگذشت «مجید زکی‌لو» نوشت: خبر درگذشت استاد فرزانه و پیشکسوت ارجمند جامعه قرآنی کشور، مرحوم استاد مجید زکی‌لو، موجب تأثر و تالم عمیق اینجانب گردید. آن فقید سعید عمر پربرکت خویش را با اخلاص در مسیر ترویج کلام‌الله مجید و تربیت شاگردان بسیار سپری کرد و با نوای گرم و تدریس بی‌وقفه، نقشی ماندگار در اعتلای فرهنگ قرآنی این مرز و بوم ایفا نمود. فقدان این معلم دلسوز و خادم قرآن کریم، ضایعه‌ای برای جامعه قرآنی کشور است.

وی افزود: اینجانب این فقدان جانکاه را به خانواده محترم ایشان، جامعه قرآنی، شاگردان و دوستداران آن استاد ارزشمند تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و همنشینی با ساحت قدسی قرآن کریم و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسألت دارم.»

تسلیت انجمن خادمان قرآن کریم

دبیرخانه انجمن خادمان قرآن جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی نوشت: این خادم با اخلاص و بی‌ادعای قرآن، سال‌های عمر شریف خود را در راه اعتلای قرآن سپری نمود و اینک که به دیار باقی شتافته است، با کوله باری از خدمات قرآنی، میهمان خوان پرنعمت قرآن و عترت طاهره پیامبر اعظم (ص) است.

در این پیام آمده است: انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، این ضایعه دردناک را به جامعه قرآنی ایران اسلامی و خاندان معزز آن استاد فقید به ویژه برادر بزرگوار آن مرحوم، جناب استاد حاج سعید زکی لو تسلیت عرض نموده و برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همنشینی با قرآن کریم را مسالت می‌نماید.

استاد مجید زکی‌لو روز گذشته ۱۸ خرداد پس از تحمل یک دوره بیماری، دعوت حق را لبیک گفت. او از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با برادر خود سعید زکی‌لو در جلسات قرآن حضور داشتند. استاد زکی‌لو از محضر بزرگان و اساتیدی، چون بیوک محمدی، ابراهیم مولایی، محمد غفاری و سیدمحسن خدام‌حسینی بهره‌مند شد و خود نیز در ادامه مسیر، شاگردان فراوانی را تربیت کرد.

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