به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عصر امروز (۱۸ خرداد ماه) آیین معارفه «محمدرضا نیلفروشان» به عنوان مسئول هماهنگی و راهبری امور اجرایی دفتر ارتباطات فرهنگی بین‌المللی شهر اصفهان، با حضور «مهدی جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان، «محمدمهدی ایمانی‌پور» رئیس، «حسین دیوسالار» معاون همکاری‌های علمی فرهنگی و «محمدرضا ابراهیمی‌کیاپی» مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مجموعه برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ابتدای این جلسه طی سخنانی گفت: تعامل موثر با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط استان اصفهان در مسیر پیشبرد اهداف و ماموریت‌های بین‌المللی سازمان فرهنگ از اهداف تاسیس چنین دفتر ماموریت‌محور است تا بنا به قابلیت‌های این زادبوم، در مسیر توسعه دیپلماسی عمومی ایران بهره‌برداری حداکثری صورت گیرد.

از ظرفیت‌های اصفهان در مسیر ارتقای جایگاه جهانی ایران غافل نیستیم

وی افزود: در شرایط کنونی که دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم در تعاملات بین‌المللی شناخته می‌شود، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های استان اصفهان در حوزه تقویت جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است. از همین رو توسعه سازوکارها برای ساماندهی، هم‌افزایی و هدایت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کلان کشور ایفا می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: اصفهان با همه تلاطم‌های عصر صنعتی اما به زعم بسیاری از مردم جهان همچنان گوشه دنجی برای غرق شدن در نگاره گنبدهای فیروزه‌ای و نماهای آجری شاهکارهایی چون «مسجد جورجیر» و «محراب لجایتو» به شمار می‌آید. آثار شگرف شناخته شده‌ای در این استان وجود دارند که به اظهار شرق‌شناسان بزرگ با تماشای این وسعت از زیبایی انسان واله شده و شک می‌برد که به راستی این مصنوعات حاصل دست بشر هستند؟!

استان‌های فرهنگی حلقه واسط میان ظرفیت‌های بومی و بازارهای بزرگ هستند

وی ادامه داد: بر این اساس با هدف معارفه این داشته‌های ملی دفتر ارتباطات و صادرات فرهنگی اصفهان ذیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حمایت مدیریت ارشد استان، به عنوان یک ساختار تخصصی و راهبردی، با هدف ایجاد بستری منسجم برای شناسایی، سازماندهی، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و بخش خصوصی مرتبط با حوزه فرهنگ طراحی شده است. دفتری که می‌تواند حلقه واسط میان ظرفیت‌های بومی و بازارهای بزرگ فرهنگی در سطح بین‌المللی عمل نموده و زمینه‌ساز توسعه صادرات فرهنگی و ارتقای تعاملات فرهنگی در خارج از مرزهای سرزمینی باشد.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور، با بیان این که اصفهان «هویت زنده ایران» است، اظهار کرد: با راه‌اندازی دفتر ارتباطات و صادرات فرهنگی امید است در سایه جاذبه‌های ناتمام جغرافیای سپاهان شاهد برکات و آثار این رویدار مهم باشیم. چرا که اصفهان با برخورداری از پیشینه غنی خود در هنرهای سنتی، معماری ایرانی-اسلامی، صنایع دستی، ادبیات، رسانه، آموزش‌های فرهنگی و همچنین ظرفیت‌های نوین در حوزه صنایع خلاق و اقتصاد فرهنگ، یکی از قطب‌های راهبردی در نقشه فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

اصفهان قلب تپنده میراث فرهنگی ایران است

وی با اشاره به این که اصفهان همواره قلب تپنده میراث‌فرهنگی ایران قلمداد شده است، گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰ هنر تخصصی در شناسنامه صنایع‌دستی مردم این ستان حیات دارند که به نوعی معرف بی‌واسطه‌ای از نگرش بلند ایرانی‌ها به فلسفه هستی و بیش عمیق آن‌ها در دایره معرفتی بشر به شمار می‌آید، تبلیغ محصولات فرهنگی منبعث از این اتمسفر و توجه بیشتر به این عرصه، با عنایت به شعارهای سال انتخاب شده از سوی قائد شهید طی سال‌های اخیر و همچنین دغدغه قلبی و قابل اعتنای رهبر معظم انقلاب در همین راستا که صراحتاٌ مسئله اقتصاد و معیشت در آن تبلور آشکار دارد، این رویکرد نیز می‌تواند در مسیر خدمت‌رسانی به هنرمندان بومی و در نگاه کلی ارتقاء کیفی صنعت توریسم در داخل ایران پیگیری و اجرا شود. تسهیل‌گری در فرآیند تجاری‌سازی و صادرات محصولات فرهنگی و هنری از طریق اتصال تولیدکنندگان به بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی در فعالیت‌های اخیر سازمان فرهنگ از مقام شعار فاصله گرفته و با تدوین برنامه‌های کوتاه و بلندمدت وارد فاز عملیاتی شده است.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور با بیان این که اصفهان از دیرباز به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در جهان شناخته می‌شود، افزود: کلانشهر اصفهان به راستی خورشید تابان ایران زمین است که با نگاه جهانی به آن هم در وادی تعاملات میان ملت‌ها نورافشانی کرده و هم در تسهیل ارتباط سیاسی با سران کشورهای مختلف جهان می‌تواند گرمابخش کهنه‌کتاب تاریخ بلند و تمدن چند هزارساله این کشور باشد.

اصفهان؛ قطب تولید سرمایه‌های فرهنگی در عرصه جهانی است

وی اصفهان را ویترین فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به ضرورت تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در عرصه بین‌الملل، نصف‌جهان به‌عنوان یکی از مهمترین قطب‌های فرهنگی نقش مهمی در عرصه تولید و بازتولید سرمایه‌های فرهنگی دارد. از همین با مدیریت دبیرخانه تخصصی «دفتر ارتباطات و صادرات فرهنگی استان اصفهان» به‌عنوان بازوی اجرایی، هماهنگ‌کننده و سیاستگذار عملیاتی در حوزه برنامه‌های متعددی را تعریف کرده‌ایم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: طبقه‌بندی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و تدوین اطلس فرهنگی و صادراتی استان اصفهان در کنار برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها، کارگروه‌های تخصصی و اعزام هیأت‌های علمی-فرهنگی با حضور نخبگان داخلی و بین‌المللی از دیگر برنامه‌های آتی دفتر اصفهان محسوی می‌شود.

ویترین فرهنگی کشور در مسیر جهانی شدن

ایمانی‌پور با بیان این که در روزگاری نه چندان دور اصفهان محل تلاقی تجارت بین‌الملل و دیپلماسی بوده است، گفت: با هدف احیای جایگاه ویژه اصفهان موضوع سازماندهی و اعزام هدفمند اساتید، هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای به رویدادهای جهانی، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های معتبر بین‌المللی و همچنین طراحی و مدیریت تورهای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برای هیأت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی از دیگر اهداف ترسیمی برای این نمایندگی است.

وی با اشاره به خواهرخواندگی شهر اصفهان با بسیاری از شهرهای جهان بیان کرد: برگزاری روزها، هفته‌ها و فستیوال‌های فرهنگی اصفهان در کشورهای هدف به‌منظور معرفی نظام‌مند هویت فرهنگی استان و طراحی و برپایی دوره‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های دیپلماسی فرهنگی، مدیریت رسانه، اقتصاد فرهنگ و صادرات صنایع خلاق و حتی تسهیل‌گیری در توسعه شبکه همکاری پایدار میان بخش خصوصی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه فرهنگ و هنر از دیگر فعالیت‌های دفتر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استان اصفهان خواهد بود.

ظرفیت‌های استانی در خدمت حاملان اقتدار فرهنگی

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور با اشاره به اظهار معروف «ابن ندیم»، مورخ نامدار بغدادی دایر بر وجود گنجینه‌های لایزال علوم انسانی در اصفهان ادامه داد: پشتیبانی محتوایی، اجرایی و کارشناسی از برنامه‌های مهم دانشگاهی و پروژه‌های تحقیقاتی و نیز مأموریت‌های رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور از دیگر اقدمات تعریفی برای دفتر جدیدالتاسیس سازمان در اصفهان زیبا یا به تعبیر ملک‌الشعرای بهار «بهشت‌ثانی» است.

رئیس سازمان فرهنگ با تاکید بر ایجاد سازوکاری ثابت برای سازمان‌دهی هدفمند ایرانیان مهاجر در جهت بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها گفت: با ایجاد یک اتاق گفتگومحور بر پایه اعتماد و ضمن بهره‌گیری از برکات نخبگان علوم انسانی و حتی با فراهم بودن تعاملات دینی در اصفهان با تکیه بر تجارب اندیشمندان مسیحی و مسلمان می‌توان دیپلماسی علمی را به منظور مقابله با انحرافات فکری و فرهنگی ضدبشری از طریق همین سیاست اتخاذی رونق بخشید.

جذبه‌های تاریخی اصفهان شهرت جهانی دارد

ایمانی‌پور در پایان با اشاره به دیپاچه کتاب «سر و ته یک کرباس» اظهار کرد: در وصف جغرافیای پر جاذبه‌ای مانند اصفهان صحبت بسیار است، اما به نقل از جمالزاده در تعریف این شهر همین بس که آن را «نصف جهان» خوانده‌اند و در توصیف مردمان آن همین قدر کافی که به حکم قناعت‌پیشگی که خصلت ممتازه آن‌هاست، در حق شهری که به راستی به صد جهان می‌ارزد، به نصف جهان قانع گردیده‌اند. در این عبارت شاید عطر مطایبه پُررنگ باشد اما واقعیتی است جذبه آن شهر که چهره‌های نام‌آشنایی همچون پروفسور پوپ یا ریچارد فرای وصیت می‌کنند به مانند ایام حیات‌شان که این شهر را مامنی برای خود یافته بودند، پس از مرگ نیز آرامگاه ابدی‌شان همین شهر تاریخی اصفهان باشد.

بنابر اعلام این خبر، محمدرضا نیلفروشان پیش از این در کسوت مشاور شهردار و رییس مرکز فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان فعالیت داشته است.

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