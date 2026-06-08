به گزارش ایلنا به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت‌الاسلام حمید شهریاری در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در شهریور امسال گفت: این کنفرانس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نخستین گردهمایی گسترده جهان اسلام پس از شهادت رهبران برجسته جبهه مقاومت خواهد بود که محور اصلی این دوره از کنفرانس، بررسی اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و رویکردهای امام شهید در حوزه وحدت اسلامی خواهد بود.

وی افزود: البته موضوع‌های تقریب مذاهب، وحدت اسلامی و همچنین جنگ و صلح همواره در دستور کار این کنفرانس قرار داشته اما امسال با تمرکز ویژه بر این شخصیت برجسته برگزار خواهد شد.

شهریاری از دو ابتکار جدید در برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی خبر داد و گفت: نخستین ابتکار، «تقریب نامتمرکز» است. بر اساس این طرح، مهمانان خارجی علاوه بر حضور در تهران، به استان‌های مختلف کشور اعزام خواهند شد و طی چند روز با ظرفیت‌ها، نخبگان، علما و فعالان فرهنگی استان‌ها ارتباط برقرار خواهند کرد. سپس برای حضور در برنامه اصلی کنفرانس به تهران بازمی‌گردند. این طرح با هدف گسترش ارتباطات مستقیم میان نخبگان جهان اسلام و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان‌های کشور طراحی شده و برای نخستین بار اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: دومین ابتکار نیز «تقریب نامداران» است. در این طرح علاوه بر مفتیان، علمای برجسته و وزیران امور دینی کشورهای اسلامی، از چهره‌های اثرگذار فضای مجازی و شخصیت‌هایی که میلیون‌ها دنبال‌کننده در کشورهای مختلف دارند نیز دعوت خواهد شد. این افراد که در جریان جنگ غزه و تحولات منطقه مواضع حمایتی و مثبتی اتخاذ کرده‌اند، می‌توانند بازتاب گسترده‌ای برای پیام وحدت اسلامی در سطح جهانی ایجاد کنند.

شهریاری ضمن تحلیل وضعیت جهان اسلام گفت: در شرایط کنونی، هر یک از اضلاع مهم جهان اسلام، شامل جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و قطر و همچنین الازهر مصر، دارای رویکردها، ظرفیت‌های خاص خود هستند و در تعامل یا رقابت با یکدیگر قرار دارند. در مقابل، استکبار جهانی چهار برنامه اصلی را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از اسلام‌هراسی، ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی و مقاومت‌هراسی که شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از این وضعیت و تدوین راهبرد مناسب برای تعامل با اضلاع مختلف جهان اسلام، از مهم‌ترین مأموریت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و دینی کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین ضمن تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این مجمع با اشاره به تدوین مجموعه‌ای از آثار پژوهشی در پژوهشگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: کتابی در حوزه وحدت و امت واحده اسلامی تا سال ۱۴۰۰ در پژوهشگاه تدوین شد و اکنون با توجه به شهادت شخصیت‌های برجسته محور مقاومت، مقرر شده است، نکات و دیدگاه‌هایی که طی چهار سال اخیر درباره وحدت امت اسلامی و اتحادیه کشورهای اسلامی مطرح شده، تجمیع و در نسخه جدید این اثر منتشر شود.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: یکی از ابتکارات ۶ سال اخیر این مجمع، برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای در استان‌های کشور بوده است. از آنجا که در کنفرانس‌های بین‌المللی امکان دعوت از تعداد محدودی از علما وجود دارد، این ایده مطرح شد که نشست‌های منطقه‌ای در استان‌ها برگزار شود. به عنوان نمونه، آخرین نشست در استان گلستان با حضور حدود ۷۰۰ مهمان برگزار شد که بخش عمده‌ای از آنان از استان‌های مختلف کشور بودند و تعدادی از علمای خارجی نیز در آن حضور داشتند.

وی ادامه داد: همین الگو در برخی کشورهای اسلامی نیز اجرا شده است. مثلا در دی‌ماه سال گذشته کنفرانسی در مالزی برگزار کردیم. مالزی کشوری بود که در مقاطعی برخی جریان‌های مذهبی آن برخوردهای سختگیرانه‌ای با شیعیان داشتند و حتی در برخی استان‌ها فتاوای تکفیری صادر شده بود، اما با تلاش‌های انجام‌شده شرایط تغییر کرده است.

نشست‌های منطقه‌ای در ۲ استان برگزار می‌شود

قربانعلی پورمرجان، معاون ارتباطات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون محور مقاومت، عربستان، سادات و امور منطقه‌ای، از برگزاری موفق کنفرانس منطقه‌ای مالزی با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور خبر داد و گفت: برگزاری نشست‌های منطقه‌ای در استان‌های خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به اقدامات مجمع در ماه‌های اخیر برای فعال‌سازی شبکه علمای جهان اسلام اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت ۵۰۹ عضو مجمع عمومی در کشورهای مختلف، ارتباطات گسترده‌ای با علما و نخبگان جهان اسلام برقرار شد که نتیجه آن جمع‌آوری بیش از ۷۰۰ بیانیه از علمای ۴۳ کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت بود. همچنین در این مدت ۱۳ وبینار بین‌المللی با حضور ۹۵ شخصیت دینی و فرهنگی از ۱۸ کشور برگزار و بیش از ۷۰ مقاله تحلیلی درباره تحولات منطقه و محور مقاومت منتشر شد.

حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تأکید بر اهمیت دیپلماسی وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام، فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را در راستای تحقق اهداف تقریبی و انسجام میان امت اسلامی، مثبت و سازنده ارزیابی و بر ضرورت حمایت‌های مجلس شورای اسلامی برای تقویت بسترهای تعامل و تقریب بیش از پیش تأکید کرد.

اعلام آمادگی نماینده مشهد برای میزبانی کنفرانس وحدت

حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های شهر مشهد برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی جهان اسلام، آمادگی این شهر را برای برگزاری چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی اعلام کرد و گفت: مشهد از نظر زیرساخت‌های فرودگاهی، اسکان، امنیت و امکانات پشتیبانی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی چنین رویدادهایی دارد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شاعران، نویسندگان، داستان‌نویسان و تشکل‌های فرهنگی جهان اسلام در برنامه‌های تقریب تأکید کرد.

احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با قدردانی از فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اظهار داشت: آثار و بازتاب شهادت رهبران مقاومت در جهان اسلام متناسب با عظمت این حادثه نیست و انتظار می‌رفت، شاهد تحرکات گسترده‌تری در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای باشیم.

وی با اشاره به سفرهای خود به برخی کشورهای اسلامی، ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و مذهبی با جمهوری اسلامی ایران را قابل توجه دانست و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مجمع جهانی تقریب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی‌های فرهنگی و سایر نهادهای فعال در عرصه بین‌الملل تأکید کرد.

امیرحسین بانکی‌پور، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر لزوم گسترش دایره فعالیت‌های تقریب مذاهب، پیشنهاد کرد، این رویکرد علاوه بر علما و روحانیون، به اصناف و جریان‌های فرهنگی و هنری جهان اسلام نیز تسری یابد.

وی افزود: ایجاد شبکه‌ای از هنرمندان مسلمان و تقویت ارتباط میان آنان می‌تواند به تحقق اهداف تقریب کمک کند. همچنین عرفان، دعا و مفاهیم معنوی مشترک را از ظرفیت‌های مهم برای تقویت همگرایی میان مذاهب اسلامی است که باید توجه بیشتری به این حوزه‌ها داشت.

حجت الاسلام حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز بر ضرورت رصد، بررسی و نقد آثار و کتاب‌هایی که به تفرقه‌افکنی و تضعیف وحدت اسلامی دامن می‌زنند، تأکید کرد و این موضوع را از عرصه‌های مهم فعالیت فرهنگی در حوزه تقریب برشمرد.

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